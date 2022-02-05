Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna Ziyaretinde Bir Bayburtlu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 Şubat tarihinde Ukrayna’nın başkenti Kiev’e resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

BAYBURTGÜNDEM- Son zamanlardaki Rusya-Ukrayna gerilimi ve Türkiye- Ukrayna arasında serbest ticaret anlaşmaların gündemde olduğu ziyarete, AK Parti Bayburt İl Gençlik Kolları Başkanı Batuhan Tataroğlu’da eşlik etti.

Sınırlı sayıdaki katılımcı ile yapılan ziyarette, Türkiye ve Ukrayna arasında 8 anlaşma imzalandı. Programların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyeti İstanbul Atatürk havalimanına iniş yaparak yurda döndü.

Ziyarete ilişkin şunlara değinen Batuhan Tataroğlu; “Bizim için büyük onur ve gurur verici bir ziyaret oldu. Cumhurbaşkanımız her zaman söylüyor “gençler siyasetin öznesi” diye. Burada yeni tecrübeler yeni deneyimler kazanmış olduk. Gerek Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın gerekse bakanlarımızın uluslararası arenadaki duruşuna birebir tanık olmak nasip oldu.

Özellikle Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilimde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Türkiye olarak orada olmamız siyasi olarak da çok önemliydi.

Bizlere bu fırsatı vererek gençliğe değer verdiğini bir kez daha gösteren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a Bayburt gençliği adına teşekkür ediyorum” dedi.