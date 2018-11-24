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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 40 Belediye Başkan Adayını açıkladı.

Belediye başkan adaylarını büyük bir titizlikle tamamlayan AK Parti'de 14 büyükşehir ve 26 ilin belediye başkan adayları açıklanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 40 Belediye Başkan Adayını açıkladı.
24 Kasım 2018 Cumartesi 16:18

Adıyaman Belediye Başkan adayı: Süleyman Kılınç (Beyin cerrahı)

Amasya Belediye Başkan adayı: Cafer Özdemir

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Menderes Türel (Mevcut belediye başkanı) 

Ardahan Belediye Başkan adayı: Yunus Baydar (Mevcut belediye başkanı) 

Artvin Belediye Başkan adayı: Mehmet Kocatepe (AK Parti eski İl Başkanı) 

Bartın Belediye Başkan adayı: Yusuf Ziya Aldatmaz

Batman Belediye Başkan adayı: Murat Güneştekin (AK Parti eski İl Başkanı) 

Bayburt Belediye Başkan adayı: Fatih Yumak (AK Parti eski İl Başkanı) 

Bitlis Belediye Başkan adayı: Nesrullah Tanğhlay (AK Parti eski İl Başkanı) 

Bolu Belediye Başkan adayı: Fatih Metin (Ticaret Bakan yardımcısı)

Burdur Belediye Başkan adayı: Deniz Kurt (AK Parti eski İl Başkanı)

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Alinur Aktaş (Mevcut belediye başkanı)

Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Osman Zolan (Mevcut belediye başkanı) 

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Cumali Atila (Mevcut kayyum belediye başkanı)

Düzce Belediye Başkan adayı: Faruk Özlü (Eski Sanayi Bakanı) 

Elazığ Belediye Başkan adayı: Şahin Şerefoğulları

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Mehmet Sekmen (Mevcut belediye başkanı)

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Fatma Şahin (Mevcut belediye başkanı)

Giresun Belediye Başkan adayı: Aytekin Şenlikoğlu (AK Parti il başkanı)

Gümüşhane Ercan Çimen (Mevcut belediye Başkanı)

Hakkari Belediye Başkan adayı: Cüneyt Epcim (Hakkari Vali yardımcısı)

Kahramanmaraş Belediye Başkanadayı: Hayrettin Güngör (Türkiye belediyeler birliği genel sekreteri)

Karabük Belediye Başkan adayı: Burhannetin Uysal (eski AK Parti milletvekili)

Kastamonu Belediye Başkan adayı: Tahsin Babaş (mevcut belediye başkanı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Mehduh Büyükkılıç (mevcut melikgazi belediye başkanı)

Kırıkkale Belediye Başkan adayı: Mehmet Saygılı

Kırklareli Belediye Başkan adayı: Burak Süzülmüş

Kilis Belediye Başkan adayı: Mehmet Abdi Bulut (eski belediye başkanı)

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı: Tahir Büyükakın (Bilecik valisi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Selahattin Gürkan (Battalgazi belediye başkanı)

Nevşehir Belediye Başkan adayı: Rasim Arı (Gençlik ve Spor Bakanlığı Daire Başkanı) 

Niğde Belediye Başkan adayı: Emrah Özdemir (AK Parti eski İl Başkanı) 

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı adayı: Hilmi Güler (eski Enerji Bakanı)

Rize Belediye Başkan adayı: Rahmi Metin

Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Mustafa Demir (Eski Bayındırlık Bakanı) 

Sinop Belediye Başkan adayı: Ali Çöpçü (AK Parti il başkanı)

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Zeynel Abidin Beyazgül (AK Parti eski İl Başkanı)

Şırnak Belediye Başkan adayı: Mehmet Yarka

Tekirdağ Belediye Başkan adayı: Mestan Özcan

Yalova Belediye Başkan adayı: Yusuf Ziya Öztabak (AK Parti il başkanı)

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