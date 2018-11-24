Belediye başkan adaylarını büyük bir titizlikle tamamlayan AK Parti'de 14 büyükşehir ve 26 ilin belediye başkan adayları açıklanıyor.
Adıyaman Belediye Başkan adayı: Süleyman Kılınç (Beyin cerrahı)
Amasya Belediye Başkan adayı: Cafer Özdemir
Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Menderes Türel (Mevcut belediye başkanı)
Ardahan Belediye Başkan adayı: Yunus Baydar (Mevcut belediye başkanı)
Artvin Belediye Başkan adayı: Mehmet Kocatepe (AK Parti eski İl Başkanı)
Bartın Belediye Başkan adayı: Yusuf Ziya Aldatmaz
Batman Belediye Başkan adayı: Murat Güneştekin (AK Parti eski İl Başkanı)
Bayburt Belediye Başkan adayı: Fatih Yumak (AK Parti eski İl Başkanı)
Bitlis Belediye Başkan adayı: Nesrullah Tanğhlay (AK Parti eski İl Başkanı)
Bolu Belediye Başkan adayı: Fatih Metin (Ticaret Bakan yardımcısı)
Burdur Belediye Başkan adayı: Deniz Kurt (AK Parti eski İl Başkanı)
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Alinur Aktaş (Mevcut belediye başkanı)
Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Osman Zolan (Mevcut belediye başkanı)
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Cumali Atila (Mevcut kayyum belediye başkanı)
Düzce Belediye Başkan adayı: Faruk Özlü (Eski Sanayi Bakanı)
Elazığ Belediye Başkan adayı: Şahin Şerefoğulları
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Mehmet Sekmen (Mevcut belediye başkanı)
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Fatma Şahin (Mevcut belediye başkanı)
Giresun Belediye Başkan adayı: Aytekin Şenlikoğlu (AK Parti il başkanı)
Gümüşhane Ercan Çimen (Mevcut belediye Başkanı)
Hakkari Belediye Başkan adayı: Cüneyt Epcim (Hakkari Vali yardımcısı)
Kahramanmaraş Belediye Başkanadayı: Hayrettin Güngör (Türkiye belediyeler birliği genel sekreteri)
Karabük Belediye Başkan adayı: Burhannetin Uysal (eski AK Parti milletvekili)
Kastamonu Belediye Başkan adayı: Tahsin Babaş (mevcut belediye başkanı
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Mehduh Büyükkılıç (mevcut melikgazi belediye başkanı)
Kırıkkale Belediye Başkan adayı: Mehmet Saygılı
Kırklareli Belediye Başkan adayı: Burak Süzülmüş
Kilis Belediye Başkan adayı: Mehmet Abdi Bulut (eski belediye başkanı)
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı: Tahir Büyükakın (Bilecik valisi
Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Selahattin Gürkan (Battalgazi belediye başkanı)
Nevşehir Belediye Başkan adayı: Rasim Arı (Gençlik ve Spor Bakanlığı Daire Başkanı)
Niğde Belediye Başkan adayı: Emrah Özdemir (AK Parti eski İl Başkanı)
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı adayı: Hilmi Güler (eski Enerji Bakanı)
Rize Belediye Başkan adayı: Rahmi Metin
Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Mustafa Demir (Eski Bayındırlık Bakanı)
Sinop Belediye Başkan adayı: Ali Çöpçü (AK Parti il başkanı)
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Zeynel Abidin Beyazgül (AK Parti eski İl Başkanı)
Şırnak Belediye Başkan adayı: Mehmet Yarka
Tekirdağ Belediye Başkan adayı: Mestan Özcan
Yalova Belediye Başkan adayı: Yusuf Ziya Öztabak (AK Parti il başkanı)
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