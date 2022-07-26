CHP Milletveli Gökhan Zeybek Bayburt’la ilgili açıklamalarda bulundu

CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek Bayburt Öğretmenevinde Basın açıklaması yaptı.

BAYBURTGÜNDEM-

Bayburt Öğretmenevinde basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelen CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, Bayburt’ta yaşanan bir çok sorunu gündem getirdi.

Köy okulları: Köy okulları kapatıldı köylerdeki üretim düştü. Küçük baş hayvancılık bitti. Taşımalı eğitim, Fen Liselerinin ve meslek liselerinin kapatılması. Köylerde okula gidecek çocuk kalmamış.

CHP olarak; herkes beyaz yakalı olmasına gerek yok. Nitelikli insan yetiştirmemiz gerekiyor. Herkesin çocougunun mühendis, avukat, mimar olmasını istemesi yanlış. Coğrafi gerekliliklere göre değişen nitelikli insanlara ihtiyacımız var.

Köylü üretemezse, zenginleşemezse Bayburt’taki esnaf çöker.

Bayburt tanıtılamıyor.

Bayburt’un hiçbir insanını birbirinden ayırmıyoruz. Bayburtlunun Bayburta sahip çıkması gerekir. İstanbul’daki Bayburt tanıtım günlerine Bayburtlular olarak sahip çıkmadığımızı gözümle gördüm. Bayburttaki mülki idarenin sahipleri bu şehri birleştirmesi gerekir. Bayburt’u kenetleyen Sn.vali Ali Haydar Öner örneği karşımızda duruyor. Örnek almalıyız.

Bayburt’ta 40 yaş altında koyun bakmayı bilenlern sayısı yok denecek kadar az.

Turizm ve kültür konusunda tanıtım yapılmıyor. Burada insanları konaklatabilecek turizm kapasitesini oluşturulması gerekiyor.

Bayburt-İspir yolu yapılmalıdır. Baksı Müzesi’nin bu yola ihtiyacı var.

Demirözü-Erzincan yolunun yapılması gerekiyor.

Bayburt Havaalanının acilen bitirilmesi gerekiyor. Bir şehre uçak inerse Turizm canlanır.

Bayburt Üniversitesi’nde nasıl bir çerçevede bilimsel çalışmalar yapılıyor? 16.000 mezun veren bir üniversite tarıma ve hayvancılığa birşey katamıyor. Üniversite hayvancılığa ne kazandırdı? Ne gibi bir bilimsel buluşla üretimi arttırdı? Tarımda ne yaptı?

Buğdaydaki hibeyi anayasanın öngördüğü gibi GSMH nin %1 kadarı çiftçiye verlmelidir. Yani Devletn çiftçiye vermesi geteken hibe 100-120 Milyar olmadı gerekir. 2021’de 20 milyar verdiler. Ama Cengiz İnşaat’ın 9 Milyar TL vergi borcunu sildiler. İktidarın tercihi ne yazık ki çiftçiden yana değil.

Bayburt’un meselesi Türkiye meselesinden ayrı görmemek gerekşr.

Nüfus artmazsa ekonomi artmaz. Bayburt’ta kazanan parasını Bayburt’a yatırmıyor.

Bayburt bilişim teknolojisinde üs haline getirilebilir, Çağrı Merkezi Üssü haline getirlebilir.

Bayburt’ta çözüm noktasında 5 yıl, 20 yıl ve 50 yıllık planlama yapılmalıdır.

CHP olarak Türkiye’nin tamamında olduğu gibi Bayburt’ta da iddialıyız. Bayburt sokaklarında CHP var. Daha da hissedilecek bu. Türkiye bir iktidar değişikliğini anlamış durumda. Bayburt’ta da bu görülüyor. %60’a %40 oranında bir farkla iktidar el değiştirecek.

Türkiye Millet İttifakı ile 2023 yılından itibaren başka bir yönetime kavuşacak. Demokrasiden dış sorunlara kadar, ekonomiden mülteci meselesine kadar, eğitimden tarıma kadar çalışmalarımızı ve planlamamız hazır. İktidara gelir gelmez hızlıca uygulayacağız.