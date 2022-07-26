Bayburt Üniversitesi Öğrencileri Şampiyonluk Kupalarını 'Kaldırmaya' Devam Ediyor
Bayburt Üniversitesi Öğrencileri Şampiyonluk Kupalarını 'Kaldırmaya' Devam Ediyor
0
Bayburt Üniversitesine 2022-2023 Akademik Yılında 4026 Kontenjan Ayrıldı
Bayburt Üniversitesine 2022-2023 Akademik Yılında 4026 Kontenjan Ayrıldı
0
Bayburt Belediyesi organizasyonunda bu yıl 26.sı düzenlenen Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri tüm hızıyla devam ediyor.
Bayburt Belediyesi organizasyonunda bu yıl 26.sı düzenlenen Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri tüm hızıyla devam ediyor.
0
Bayburt Belediyesi Hattat Şair Ahmet Revayi Hüsn-i Hat Müzesi’nin açılışı yapıldı.
Bayburt Belediyesi Hattat Şair Ahmet Revayi Hüsn-i Hat Müzesi’nin açılışı yapıldı.
0

CHP Milletveli Gökhan Zeybek Bayburt’la ilgili açıklamalarda bulundu

CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek Bayburt Öğretmenevinde Basın açıklaması yaptı.

CHP Milletveli Gökhan Zeybek Bayburt’la ilgili açıklamalarda bulundu
26 Temmuz 2022 Salı 21:07

BAYBURTGÜNDEM- 

Bayburt Öğretmenevinde  basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelen CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, Bayburt’ta yaşanan bir çok sorunu gündem getirdi.

Köy okulları: Köy okulları kapatıldı köylerdeki üretim düştü. Küçük baş hayvancılık bitti. Taşımalı eğitim, Fen Liselerinin ve meslek liselerinin kapatılması. Köylerde okula gidecek çocuk kalmamış.

CHP olarak; herkes beyaz yakalı olmasına gerek yok. Nitelikli insan yetiştirmemiz gerekiyor. Herkesin çocougunun mühendis, avukat, mimar olmasını istemesi yanlış. Coğrafi gerekliliklere göre değişen nitelikli insanlara ihtiyacımız var.

Köylü üretemezse, zenginleşemezse Bayburt’taki esnaf çöker.

Bayburt tanıtılamıyor.

Bayburt’un hiçbir insanını birbirinden ayırmıyoruz. Bayburtlunun Bayburta sahip çıkması gerekir. İstanbul’daki Bayburt tanıtım günlerine Bayburtlular olarak sahip çıkmadığımızı gözümle gördüm. Bayburttaki mülki idarenin sahipleri bu şehri birleştirmesi gerekir. Bayburt’u kenetleyen Sn.vali Ali Haydar Öner örneği karşımızda duruyor. Örnek almalıyız.

Bayburt’ta 40 yaş altında koyun bakmayı bilenlern sayısı yok denecek kadar az.

Turizm ve kültür konusunda tanıtım yapılmıyor. Burada insanları konaklatabilecek turizm kapasitesini oluşturulması gerekiyor.

Bayburt-İspir yolu yapılmalıdır. Baksı Müzesi’nin bu yola ihtiyacı var.

Demirözü-Erzincan yolunun yapılması gerekiyor.

Bayburt Havaalanının acilen bitirilmesi gerekiyor. Bir şehre uçak inerse Turizm canlanır.

Bayburt Üniversitesi’nde nasıl bir çerçevede bilimsel çalışmalar yapılıyor? 16.000 mezun veren bir üniversite tarıma ve hayvancılığa birşey katamıyor. Üniversite hayvancılığa ne kazandırdı? Ne gibi bir bilimsel buluşla üretimi arttırdı? Tarımda ne yaptı?

Buğdaydaki hibeyi anayasanın öngördüğü gibi GSMH nin %1 kadarı çiftçiye verlmelidir. Yani Devletn çiftçiye vermesi geteken hibe 100-120 Milyar olmadı gerekir. 2021’de 20 milyar verdiler. Ama Cengiz İnşaat’ın 9 Milyar TL vergi borcunu sildiler. İktidarın tercihi ne yazık ki çiftçiden yana değil.

Bayburt’un meselesi Türkiye meselesinden ayrı görmemek gerekşr.

Nüfus artmazsa ekonomi artmaz. Bayburt’ta kazanan parasını Bayburt’a yatırmıyor.

Bayburt bilişim teknolojisinde üs haline getirilebilir, Çağrı Merkezi Üssü haline getirlebilir.

Bayburt’ta çözüm noktasında 5 yıl, 20 yıl ve 50 yıllık planlama yapılmalıdır.

CHP olarak Türkiye’nin tamamında olduğu gibi Bayburt’ta da iddialıyız. Bayburt sokaklarında CHP var. Daha da hissedilecek bu. Türkiye bir iktidar değişikliğini anlamış durumda. Bayburt’ta da bu görülüyor. %60’a %40 oranında bir farkla iktidar el değiştirecek.

Türkiye Millet İttifakı ile 2023 yılından itibaren başka bir yönetime kavuşacak. Demokrasiden dış sorunlara kadar, ekonomiden mülteci meselesine kadar, eğitimden tarıma kadar çalışmalarımızı ve planlamamız hazır. İktidara gelir gelmez hızlıca uygulayacağız.

İlgili Galeriler
Bayburt Üniversitesinde Mezuniyet coşkusu
Bayburt Üniversitesinde Mezuniyet coşkusu
5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri 11.günde Coşkuyla Devam Ediyor
5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri 11.günde Coşkuyla Devam Ediyor
5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenliklerinde ,Ferah Zeydan konser verdi
5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenliklerinde ,Ferah Zeydan konser verdi
Bayburt Üniversitesi 5.Dede Korkut Bilim Şenliği
Bayburt Üniversitesi 5.Dede Korkut Bilim Şenliği
DEVA Partisi Genel Başkanı Bayburt'ta
DEVA Partisi Genel Başkanı Bayburt'ta
0
MİLLETVEKİLİ FETANİ BATTAL, ZEYBEK’İN BAYBURT’A İLİŞKİN AÇIKLAMALARINA CEVAP VERDİ
MİLLETVEKİLİ FETANİ BATTAL, ZEYBEK’İN BAYBURT’A İLİŞKİN AÇIKLAMALARINA CEVAP VERDİ
0
İstanbul Milletvekili Zeybek,TBMM’de 33.Yıl dolayısıyla konuşma yaptı.
İstanbul Milletvekili Zeybek,TBMM’de 33.Yıl dolayısıyla konuşma yaptı.
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.