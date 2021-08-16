CHP Milletvekili Gökhan Zeybek, Bayburt’ta bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Gökhan Zeybek ve CHP Güngören İlçe Başkanı Temel Akkoç Bayburt’ta köy ziyaretleri gerçekleştirdi.

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt ziyaretine Masat köyünde bulunan Dede Korkut türbesini ziyaret ile başlayan Gökhan Zeybek, çekimleri Baksı Müzesi’nde gerçekleşen Halk TV programı “Görkemli Hayatlar”a konuk oldu.

Bayburtlu Milletvekili Zeybek, Baksı köyü ile başladığı ziyaretlerde Çakırbağ, Yazyurdu, Aslandede, Dağtarla, Aşağı Dikmetaş, Uğrak, Akşar, Balkaynak, Güneydere, Çerçi, Kitre, Çayıryolu köyleri ile Arpalı Beldesi ve Demirözü ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla köy meydanlarında ve köy konaklarında bir araya gelen Zeybek, onların sorunlarını dinleyerek, gerekli mercilere sorunları taşıyacağını belirtti. Köylerde vatandaşların birçok sorununun olduğunu fakat bu sene özellikle kuraklık dolayısıyla tüm mahsullerde düşüş olduğunu söyleyen Zeybek, ot, ve samanın da yeteri kadar olmadığı bölgede kışın hayvancılık yapan kişilerin zor durumda kalacaklarını ve mutlaka destek görmeleri gerektiğini belirtti.

Gördüğü eksiklikleri ve kendisine söylenen mağduriyetleri bir rapor halinde ilgili yerlere sunacağını ve vatandaşların hakkını her platformda dile getireceğini aktaran Zeybek, ziyaretlerinin köyler ve merkezde esnaf gezileri ile devam edeceğini belirtti.

Milletvekili Zeybek’e CHP Bayburt İl Başkanı Necip Erel, CHP Merkez İlçe Başkanı Maksut Erol, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ümit Koral, Beşiktaş Belediyesi Meclis Grup Başkanı Fahrettin Çırak, CHP Güngören İlçe Başkanı Temel Akkoç, Kartal Belediyesi Kartursaş Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Demirhan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Maltepe Belediyesi Grup Başkanı Yusuf Koçan, Kağıthane Belediye Meclis Üyesi Vural Koçyiğit, CHP Gebze eski İlçe Başkanı Musa Yılmaz ve partililer eşlik etti.