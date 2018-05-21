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CHP milletvekili adayları belli oldu

CHP, 24 Haziran seçimlerinde milletvekili olmak için yarışacak isimleri açıkladı. Merkez Yürütme Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarının ardından açıklanan listede birçok yeni isim dikkat çekiyor. Aday listesinde, Kemal Kılıçdaroğlu İzmir 2. bölge 1. sıradan aday olurken, cezaevinde olan Enis Berberoğlu ise İstanbul 2. bölge 1. sıradan aday gösterildi. Hemşerimiz Gökhan Zeybek 2. Bölge 7. Sıradan aday oldu.

CHP milletvekili adayları belli oldu
21 Mayıs 2018 Pazartesi 13:50

CHP’nin 24 Haziran erken seçimlerinde 600 kişilik milletvekili aday listesi belli oldu.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda toplanan MYK ve PM toplantısının ardından CHP’nin milletvekili adayları belli oldu.

İSTANBUL 1’İNCİ BÖLGE ADAYLARI

1-Akif Hamzaçebi

2- Gamze Akkuş İlgezdi

3- Onursal Adıgüzel

4-Fethi Açıkel

5- Gürsel Tekin

6-İlhan Kesici

7- Oğuz Kağan Salıcı

8-Mahmut Tanal

9- İbrahim Kaboğlu

10- Sera Kadıgil

İSTANBUL İKİNCİ BÖLGE ADAYLARI

1-Enis Berberoğlu

2-Aykut Erdoğdu

3-Tuncay Özkan

4-Yunus Emre

5-Sezgin Tanrıkulu

6-Yüksel Mansur Kılıç

7-Gökan Zeybek

8-Işık Öğütçü

İSTANBUL ÜÇÜNCÜ BÖLGE ADAYLARI

1- Erdoğan Toprak

2- Engin Altay

3- Mehmet Bekaroğlu

4- Zeynel Emre

5-Sibel Özdemir

6- Özgür Karabat

7- Turan Erdoğan

8- Gülizar Emacan

9- Saadet Kontenjanı

10- Turan Hançerli

11- Ali Çeşmeci

ANKARA 1'İNCİ BÖLGE

1- Tekin Bingöl

2- Levent Gök

3- Ali Haydar Hakverdi

4- Bülent Kuşoğlu

5-Gamze Taşçıer

ANKARA 2'NCİ BÖLGE

1- Nihat Yeşil

2- Yıldırım Kaya

3- Semra Dinçer

ANKARA 3'ÜNCÜ BÖLGE

1- Haluk Koç

2- Murat Emir

3- Ahmet Ersen Özsoy

4- Servet Ünsal

İZMİR 1’İNCİ BÖLGE

1 – Murat Bakan

2 – Selin Sayek Böke

3 – Özcan Purçu

4 – Kani Beko

5 – Mehmet Ali Çelebi

6 – Tacettin Bayır

7 – Ednan Arslan

8 – Sefer İpekli

9 – Kazım Umdular

10 – Nilay Kökkılınç

11 – Ezgi Deniz Urunga

12 – Devrim Barış Çelik

İZMİR 2’NCİ BÖLGE

1- Kemal Kılıçdaroğlu

2 – Ünal Çeviköz

3 – Kamil Okyay Sındır

4 – Atila Sertel

5 – Sevda Erdan Kılıç

6 – Mahir Polat

7 – Bedri Serter

8 – İdris Yavuz Yılmaz

9 – Ali Engin

10 – Salih Özçiftçi

11 – Mehmet Birlik

12 – Ebru Okay

HATAY:

1- Servet Mollaoğlu

2- Nermin Yıldırım

3- Serkan Topal

4- Mehmet Fatih Turan

KOCAELİ:

1- Fatma Kaplan Hürriyet

2- Haydar Akar

3- Tahsin Tarhan

MUĞLA:

1- Mürsel Alban

2- Suat Özcan

3- Burak Erbay

4- Süleyman Ayyılmaz

TOKAT:

1- Kadim Durmaz

SİVAS:

1- Ulaş Karasu

TUNCELİ:

1- Polat Şaroğlu

2- Mesut Coşkun

ARTVİN:

1 – Uğur Bayraktutan

ZONGULDAK:

1- Ünal Demirtaş

2- Deniz Yavuzyılmaz

3- Umut Başoğlu

4- Merve Kır

5- Çiğdem Şekerci

ANTALYA:

-Deniz Baykal

-Çetin Osman Budak

-Rafet Zeybek

-Şengül Yeşildal

-Nusret Bayar

-Vahap Tuncer

ADANA:

1- Ayhan Barut

2- Orhan Sümer

3- Müzeyyen Şevkin

4- Burhanettin Bulut

5- Oya Tekin

MALATYA:

1- Veli Ağbaba

2- Hulisi Porgalı

KONYA:

1- Abdüllatif Şener

BURDUR

1- Mehmet Göker

UŞAK İLK ÜÇ
1-İsmet Akın
2-Ali Karaoba
3-Özkan Yalım

ESKİŞEHİR İLK ALTI
1-Utku Çakırözer
2-Jale Nur Süllü
3-Nuray Akçasoy
4-Engin Çakmak
5-Sinan Özkar

ADANA İLK BEŞ

1- Ayhan Barut
2- Orhan Sümer
3- Müzeyyen Şevkin
4- Burhanettin Bulut
5- Oya Tekin

BURSA 1. BÖLGE ADAYLARI

1- Lale Karabıyık

2- Erkan Aydın

3-Nurhayat Altaca Kayışoğlu

4-Kayıhan Pala

5- Özgür Erdursun

6- Gürkan Esen

7- Zafer Yıldız

8- Serken Öztürk

9- İbrahim Mart

10- Aytaç Şahin

BURSA 2'İNCİ BÖLGE

1-Orhan Sarıbal

2- Yüksel Özkan

3- Mustafa Şenyurt

4- Erkan Dönmez

5- Süleyman Ayyıldız

6- Şahin Sevinç

7- Meral Altuntaş

8- Kemal Atan

GAZİANTEP

1 – Bayram Yılmaz Kaya

2 – Özgür Yılmaz

3 – İrfan Kaplan

ARDAHAN

1-Öztürk Yılmaz

BALIKESİR

1- Ahmet Akın

2- Fikret Şahin

3- Ensar Aytekin

KARS

1-Barlas Uslu

KAYSERİ

1 – Çetin Arık (Mevcut milletvekili)

2 – Saadet Partisi kontenjan

3 – Aşkın Genç

4 – İbrahim Kaan

5 – Mazhar Oğuz Özsoy

6 – Gonca Yelda Orhan

7 – Recep Bulut

8- Metin Kantarcı

9 – Kadim Şahin

SAKARYA

1 – Engin Özkoç

2 – Mehmet Selçuk

3 – Elif Yar

4 – Refik Karakaş

5 – Mehmet Bağdat

6 – Aytül Uşaklıgül

7 – Gözdenur Yıldız

MANİSA

1- Özgür Özel

2- Vehbi Bakırlıoğlu

3- Bekir Başevirgen

4 – Sabri Temel

5- Abdullah Saka

6- Hayriye Hacet

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GÖKHAN ZEYBEK KİMDİR?

1964 Yılında Bayburt'ta doğdu.-

1964-1985 İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitirdi

1985-1986 Kuleli Askeri Lisesi büyük onarım inşaatı şantiye şefliği.

1993-1995 CHP Kağıthane ilçe başkanlığı.

1994 - Yerel seçimlerde CHP Kağıthane Belediye başkan adayı.

1997-1999 CHP İstanbul yerel yönetimler komisyonu sekreterliği.

1999 Genel ve Yerel seçimlerinde İstanbul Anakent Belediye Başkan adayı

Sn. Adnan Polat'ın seçim kampanyasında propaganda sorumlusu

2001-2003 CHP İstanbul İl Spor komisyonu sekreteryası.

2003-2007 İstanbul İli kurultay delegesi.

2004-2008 CHP Istanbul Il Yönetimi Istanbul Il Eğitim Sekreteri

2007-2008 CHP Istanbul Bilim Kurul ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyeliği

Demokratik kitle örgütlerindeki çalışmalar.

1999-2003 Şirintepe Spor Klübü başkanlığı.

2001-2008 İstanbul Amatör Spor Klupleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi.

2008- İstanbul Amatör Spor Klupleri Federasyonu Başkan Yardımcısı.

2001-2003 TSHD(Toplumsal-Saydamlık Hareketi Derneği) Yönetim kurulu üyesi.

2003-2005 TSHD Danışma kurulu üyeliği.

2001-2003 Transparency Movement Assuciation Türkiye kolu yönetim kurulu üyeliği.

1988-2008 Mimarlar odası ve T.M.M.O.B Genel kurul delegeliği.

2002-2008 Bayburt Eğitim Kültür Vakfı Kurucu Meclis Üyeliği.

Evli, 1 erkek 1 kız çocuğu babası

1995- Sarıyer, Darüşşafaka Mahallesinde ikamet ediyor.

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