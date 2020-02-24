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CHP İl Başkanı Erel’den kınama

CHP Bayburt İl Başkanı Necip Erel, İstanbul Bağcılar’da düzenlenen Bayburt’un Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun 102. Yıldönümüne yönelik gecede CHP’lilere takınılan tavrı kınadı.

CHP İl Başkanı Erel’den kınama
24 Şubat 2020 Pazartesi 15:34

Erel, şu açıklamayı yaptı: “İstanbul Bağcılar’da düzenlenen Kurutuluş gecesinde başta İstanbul Milletvekilimiz ve Parti Meclisi Üyemiz Gökhan Zeybek, Beşiktaş Belediye Başkan Vekilimiz Fahrettin Çırak, İstanbul İl Başkan Yardımcımız Ümit Koral, Güngören İlçe Başkanımız Temel Akkoç geceye davet edilmelerine rağmen gecede isimleri dahi anons edilmemiştir. Böyle bir beraberlik gecesinde yapılan siyasal ayrımcılığı CHP Bayburt İl Örgütü olarak kınıyoruz. Kamuoyunun takdirine sunarız.”

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