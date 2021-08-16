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CHP HEYETİNDEN VALİ CÜNEYT EPCİM’E ZİYARET

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek ile partililerden oluşan heyet Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret etti.

CHP HEYETİNDEN VALİ CÜNEYT EPCİM’E ZİYARET
16 Ağustos 2021 Pazartesi 13:41
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BAYBURTGÜNDEM- Valilik makamında gerçekleştirilen ziyarette Vali Epcim ile Milletvekili Zeybek bilgi alışverişinde bulundu. Vali Epcim, ziyaret sonrası Milletvekili Zeybek ile heyet üyelerine teşekkür etti. Milletvekili Zeybek ise Vali Epcim’e, misafirperverliği dolayısıyla teşekkürlerini bildirdi.

Ziyarette CHP Bayburt İl Başkanı Necip Erel, Merkez İlçe Başkanı Maksut Erol ile partililer yer aldı.

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