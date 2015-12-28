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CHP BAYBURT KALDIRIMOĞLU DEDİ

Cumhuriyet Halk Partisi Bayburt İl Başkanlığı olağan kongresini gerçekleştirdi. 3 adayın yarıştığı kongrede 2007 yılında genel merkez tarafından görevden alınan İbrahim Kaldırımoğlu delegenin oyu ile yeniden başkanlığa seçildi. 67 delegenin oy kullandığı kongrede başkanlığa seçilen İbrahim Kaldırımoğlu 31 oy alırken, Mehmet Sezer 19, İsmet Çakal ise 17 oy alabildi.

CHP BAYBURT KALDIRIMOĞLU DEDİ
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 Halk Eğitim Merkezi'nde yapılan kongre saat 10.00'da başladı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrenin divan başkanlığını 25. ve 26. dönem CHP Bayburt Milletvekili adayı Murat Bülbül yaptı.


Mevcut başkan Kasım Aydemir'in bir teşekkür konuşması yaptığı kongrede 3 isim aday oldu. 1995 yılında 2007 yılına kadar il başkanlığı görevini yürüten ve 2007 yılında genel merkez tarafından görevden alınan işadamı İbrahim Kaldırımoğlu kongrede aldığı 31 oyla yeniden başkanlığa seçildi. Kongrede aday olan Mehmet  Sezer 19 oy alırken, İsmet Çakal ise 17 oy aldı.


8 yılın ardından yeniden il başkanı seçilen İbrahim Kaldırımoğlu'nun yönetim kurulu listesinde şu isimler yer aldı:


Özden Eraslan, Ömer Doğan, Maksut Erol, Halil Tiryaki, Cevdet Turgut, Mahmut Aslan, Yusuf Durmuş, Nurettin Altuntaş, Ömer Çoruh, Şirin Şengün, Turan Akkoyunlu, Mustafa Saka, Fatih Bayram, Nazmi Keskinoğlu, Burhan Uzunhan, Hami Ulusoy, Abdurrahman Kaldırım, Orhan Taşçıoğlu, Mustafa Aker ve Gürbüz Saka.


Disiplin kurulu üyeleri ve kurultay delegeleri


Mehmet Köksal, Doğan Özcan, Ömer Türker, Mehmet Ozulu, Fehmi Koçanoğlu, Enver Uzunhan, Şaban Daştan, Ayhan Uzunhan ve Kutlu Akkoyunlu'nun disiplin kurulu üyeleri olarak seçildiği kongrede, büyük kurultay delegeleri ise İbrahim Kaldırımoğlu, H. Dursun Memiş, Serdar Eslek ve Murat Bülbül oldu.


Kongrenin ardından bir teşekkür konuşması yapan Kaldırımoğlu, hem Bayburt'ta CHP'nin oyunu yükseltecek çalışmalar yapacaklarını, hem de Bayburt'ta yaptıkları projelerle muhalefetin sesini daha çok duyuracaklarını kaydetti.


Kaldırımoğlu,  "Bu devletin kuruluş felsefesinden yana olan ve bu siyasal bilinçten bir arkadaşınız olarak bu kürsüde söylediğim sözlerin arkasında duracağım. Yönetici arkadaşlarımla birlikte bu hedeflere doğru çalışacağımı ve Bayburt'un, çocuklarımızın istikbali için yaptığım projelerin takipçisi olacağıma söz veriyorum" ifadelerini kullandı.


Öte yandan, kongrede adayların konuşmaları sırasında bazı partililer arasında kısa süreli tartışmalar yaşandı.





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