CHP Bayburt İl Başkanlığından basın açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi Bayburt il teşkilatı olarak ilimizin sorunlarını sizlerin aracılığıyla gündeme getirmeye ve halkımızın beklentilerini kamuoyuna taşımaya devam edeceğiz.

Değerli basın mensupları:

Dünyada ve ülkemizde yaşanan Covit 19 virüsü nedeniyle Türkiye genelinde olduğu gibi ilimizde de binlerce vatandaşımız işinden olmuş ve esnaflarımızın büyük bir bölümü ise iş yerlerini kapatmak mecburiyetinde kalmıştır. İlimizde vefa sosyal destek gurupları tarafından ihtiyaçlı aileler tepsi edilerek yardımlar yapılmaktadır. Öte yandan Bayburt Belediyemiz salgın günlerinin ilk gününden buyana önemli tedbirler alarak dezenfekte uygulamaları yapmaktadır. Bu gelişmeleri takdirle karşılıyor emeği geçenlere teşkilatımız adına teşekkür ediyorum.

Bu önemli günler yaşanırken Cumhuriyet Halk Partisi Bayburt il teşkilatı olarak Covit 19 salgının yaşandığı ve ramazan ayına da denk gelen süreç içerisinde, genel merkezimiz tarafından ihtiyaçlı ailelere dağıtılmak üzere il teşkilatımıza gönderilen 25 bin liralık yardım, bizlerin ve bazı muhtarlarımızın da katkılarıyla tespit ettiğimiz ihtiyaçlı ailelerimize yardımları ulaştırmış bulunuyoruz. Ayrıca gıda desteği de yapacağız. CHP’li belediyelerimizin bulunduğu il,ilçe ve beldelerde ise belediyelerimiz tarafından vatandaşlarımıza yardımlar yapılmaya devam etmektedir. Bu sıkıntılı süreci birlik ve beraberlik içerisinde aşacağımıza inanıyoruz.

Değerli basın emekçileri:

Bilindiği gibi Bayburt yıllardır göç ve işsizlik sorununu çözüm noktasında istenilen bir seviyeye getirememiş ve umutlarını asgari ücretle çalışabilecek işlere bağlayan gençlerin yaşadığı bir şehir haline gelmiştir. Bunun en önemli sebeplerinden birisi tarımdaki üretimin terk edilmiş olması ve köylerden şehir merkezine akın eden göçün devam etmesidir. Diğer bir etken ise iktidar olanların bu gidişata seyirci kalmasıdır. Memleketin sorunları değil kişilerin geleceklerine yönelik oluşturdukları siyaset anlayış şehirdeki sorunların artmasına neden olmuştur.

Yıllardır Ak Parti’ye tam destek veren Bayburtlular, verdikleri desteğin karşılığını istenilen düzeyde alamamıştır. Bayburt Üniversitesinin öğrencileri sayesinde esnafımız ekonomik manada kendisini ayakta tutmaya çalışmaktadır. Esnaf her yıl bir önceki yılı arar hale gelmiş ve kredilerle ayakta durmaya çalışmaktadır. Üniversite mezunu başta olmak üzere yüzlerce genç işsizdir. Ayrıca işi olmadığı için evlenemeyen gençlerimizin sayısı da her geçen gün artmaya devam etmektedir. Bayburt Organize sanayisi yanlış siyasi kararlar yüzünden yıllardır bir türlü istenen kapasiteye ulaşamamıştır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2015 yılında verdiği tren yolu sözü unutulmuş ve Bayburt’un içerisinde olmadığı bir güzergahtan tren yolu projesinin ihalesi yapılmıştır. Kentsel dönüşüm konusunda verilen sözler yerine getirilmedi için ildeki daireler yüksek fiyatlardan satılmaya devam ediyor ve ev sahibi olmak isteyen orta gelirli vatandaşların hayalleri maalesef gerçekleşmiyor. Şehrimiz için önemli olan esnaf odalarının temsilcileri esnafların sorunlarını dile getiremedikleri gibi çözüm üretecek girişimleri de olmuyor.

Saygı değer basın mensupları:

Tarım ve Hayvancılık

Bilindiği üzere Bayburt tarım ve hayvancılıkla ekonomisini ayakta tutmaya çalışan bir ildir. Tarım alanında üretim bitme noktasına gelmiş, hayvancılık yapan hemşehrilerimizin sayısı ise asgari düzeye inmiştir. Kooperatifçilik uygulaması ilimizde bir türlü istenen seviyeye getirilememiştir. Artan maliyetler yüzünden tarım konusunda üretimin tıkanır hale gelmiş olması kaygılarımızı artırmaktadır. Geçim şartlarının zorlaşması ve mazotundan gübresine varana kadar artan maliyetler köylümüzü çıkmaza sokmuş ve tarım üretiminden elini çekmesine neden olmuştur. Yıllardır devam eden sorunlar neticesinde köylümüz köyde yaşamanın bir anlamının kalmadığına karar vererek köyden şehre yönelen ve durdurulamayan bir göç başlamıştır. Bu güne kadar Türkiye’de olduğu gibi ilimizde uygulanan tarım politikaları yaraya pansuman olmanın dışında köylümüze çare olamamıştır.

Komando Kışlası

1960’lı yıllara kadar Bayburt’ta er eğitim yani acemi birliği vardı. O günlerin bir benzerinin Bayburt’ta tekrar oluşması adına 2019 yılında Komando Kışlasının yapılacağı sözü verilmişti. Arpalı beldemizin sınırları içerisinde yapılacak olan Komando Kışlasının ödenek yapılmadığı için durduruldu söylentileri kamuoyunda konuşulmaya devam ediyor. Bu konuda söylenenler doğru ise Bayburt adına üzücü bir gelişme olduğunu belirtmek istiyorum. Bunun doğru olup olmadığına dair Genel Kurmay Başkanlığından veya Bayburt Valiliğimizden resmi bir açıklama yapılarak kamuoyunun bilgilendirilmesini bekliyoruz.

Geri gönderme merkezi

2019 yılında Kayışkıran mevkisinde yapımına başlanan 200 kişilik Göçmen Geri Gönderme Merkezi inşaat yapımıda durdurulmuş durumda. Söz konusu geri gönderme merkezi tamamlandığında 150 hemşehrimize istihdam olanağı sağlayacaktı. Bu inşaat yapımı hangi gerekçe ile durdurulmuştur açıklama bekliyoruz.

Devlet Hastanesi

2017 yılında yapımına başlanan ve 2019 yılında bitirilmesi söylenen 200 kişilik yeni devlet hastanesi 2020 yılının ilk yarısını bitirmemize rağmen hala tamamlanamamıştır. Sorun nereden kaynaklanıyor siyasimidir yoksa ekonomik midir bununda gerekçelerinin açıklanmasını istiyoruz.

Koronavirüs salgını nedeniyle ilimizde hastalanan vatandaşlarımızın iyileşmesi konusunda gecesini gündüzüne katan ve büyük fedakarlıklarla görev yapan bütün sağlık personelimize teşekkür ediyorum. Yaşamını yitirenlere Allahtan rahmet diliyor, tedavisi devam edenlere ise bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum.

Değerli basın mensupları:

Cumhuriyet Halk Partisi Bayburt il teşkilatı olarak ilimizin sorunlarını sizlerin aracılığıyla gündeme getirmeye ve halkımızın beklentilerini kamuoyuna taşımaya devam edeceğiz. Bizler muhalefet partisi olarak iktidar partisinin verdiği ve yerine getiremediği sözleri takip ederek gündeme taşıyacağız. Yanlışlarını ve eksiklerini dile getireceğiz. Ayrıca önerilerimizi de halkımızla paylaşmaya devam edeceğiz.