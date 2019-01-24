Cumhuriyet Halk Partisi Bayburt İl Teşkilatı aday tanıtım toplantısı düzenledi.

Parti binasında yapılan toplantıda CHP Bayburt Belediye Başkan adayı Kağan Eraslan, Demirözü CHP Belediye Başkan adayı Muhammet Yeşil, Bayburt İl Genel Meclis 1. Sıra adayı Ömer Çoruh ve 2. sıra adayı İsmail Akkoyunlu tanıtıldı. Eraslan: "Duyduğum minneti hizmet olarak geri vermek adına aday oldum" CHP Bayburt Belediye Başkanı Kağan Eraslan (25), Bayburt'u gelişmiş bir şehir düzeyine kavuşturmak adına aday olduğunu belirtti. Çevre Mühendisi olan Kağan Eraslan, Bayburt için düşündüğü projeleri de açıkladığı konuşmasında şunları söyledi: "Bayburt’a duyduğum sevgiyi, minneti hizmet olarak geri vermek adına aday oldum.

Ben gençlikle Bayburt’u ileriye götürmek istiyorum.

Belediye Meclis üyelerimizde genç. Projelerimiz var, tamamını değil ama bazılarını bugün açıklayacağım. Bazı projeler lisans eğitimini aldığım işler. İçmesuyu baş problememiz, bunu çözeceğiz. İmar problemimiz hat safhada. Bayburt'ta imar yanlış gelişmiştir ve öyle devam ediyor. Bunu bir şehir planlamacı olarak söylüyorum. Bunu yeniden düzenlersek gelişmiş bir şehir görünümüne kavuşabiliriz. Şehir içi ulaşım problemine son vereceğiz. Üniversiteli kardeşlerimizin ulaşım sorunlarına son vereceğiz. Şehri geliştirmeye kendimizi adadık. Planlamayı 5 yıl üzerinde yaptık. İlk iki yıl için kısa vadede çözeceğimiz sorunlar var. İşsizlik için ise yarı özelleştirmeli fabrikalar kurulabilir. Bayburt’ta 16 fabrika kapatıldı. Bunlar niye kapatıldı demiyorum. Yeniden açmak için uğraşacağım. Bu projelerin hepsini gerçekleştireceğim. Ben istiyorum ki Bayburt’la övüneyim, gelişmişliğiyle gurur duyayım." Çoruh:

"İstişareler ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

CHP Bayburt İl Genel Meclis adayı Ömer Çoruh ise, yaptığı kısa teşekkür konuşmasında, “Her birini Kuvayı Milliyeci olarak gördüğüm arkadaşların Bayburt gibi bir yerde partimizin bayrağını taşımalarını büyük bir medeni cesaret örneği olarak görüyorum. Çalışmalarımızda önerisi olan, bize destek olan arkadaşlarımıza kapımız ve gönlümüz açık. İstişareler ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Kaldırımoğlu: "Şehircilik konusunda çok iyi bir eğitim almış bir kardeşimiz"

Cumhuriyet Halk Partisi Bayburt İl Başkanı İbrahim Kaldırımoğlu da yapmış olduğu konuşmada, “Adayımız yerel yönetimlerde en iddialı bir konumdadır. Çünkü adayımız genç bir kardeşimiz alanında yetkin, uzman, şehircilik konusunda çok iyi bir eğitim almış bir kardeşimizdir. Ülkeler gelişimlerini sağlarken, bilim yönetimlere taşınırken, dünyada ve ülkemizde branşlaşmalar oluşur. Bizim yerel yönetimlerdeki adayımızın çıkış noktası budur. Araştırdık, baktık, kendi alanında eğitim almış bir kardeşimizi aday gösterdik. Bayburt çok geride kaldı. Bir toplum hırs ve inadını aklının önüne tutarsa geride kalır.

Biz genç kardeşimizi ekibini aday gösterdik. Bir diğer seçim İl Genel Meclis noktasında yıllarca yöneticiliğimizi yapmış, esnaf bir kardeşimiz, birinci sıra adayımız Ömer Çoruh, ikinci sıra adayımız ise İsmail Akkoyunlu kardeşimiz. CHP adına kimse dışarda yorum yapmasın. CHP tercihlerini yapmıştır, adaylarını belirlemiştir, afişlerini asmıştır. Yarından itibaren de kurumlar ve halkla temaslar başlayacaktır.” dedi. Toplantıya CHP Gümüşhane Belediye Başkan adayı Bedri Ağaç ve partililer katıldı.

