Çevre ve şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile Maliye bakanı Naci Ağbal Bayburt Valiliği’ni ziyaret etti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile Maliye Bakanı Naci Ağbal, özellikle kentsel dönüşüm ile ilgili çalışma toplantısı ve yerinde incelemeler yapmak üzere geldikleri Bayburt’ta, Bayburt Valiliği’ni ve Bayburt Belediyesi'ni ziyaret etti.

Bakan Özhaseki ve Bakan Ağbal’ı Bayburt Valiliği’ne gelişinde Vali Ali Hamza Pehlivan karşıladı. Karşılama törenini sonrasında Valilik Şeref Defterini imzalayan Bakan Özhaseki ve Bakan Ağbal basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bayburt’ta yapılması planlanan kentsel dönüşüm çalışmalarını incelemek üzere Maliye Bakanı Naci Ağbal ile Bayburt’a geldiklerini belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, “Bayburt’umuzu özellikle kadim kimliğine kavuşturabilmek ve bununla ilgili bir çalışma alanı oluşturabilmek adına Bayburt’a geldik. Belediye Başkanımızın ev sahipliğinde yaptığımız toplantıda hangi mahallelerde dönüşüm yapacağımızı nasıl bir yol izleyeceğimizi kararlaştırdık.” dedi.

Bakan Özhaseki Bayburt programı kapsamında şehir merkezinde devam eden yol ve kaldırım çalışmalarını da incelediklerini aktararak, “Bayburt bulunduğu coğrafya açısından küçük bir şehir gibi görünse de coğrafi ve doğal güzellikleri açısından hiçbir ilin kolay kolay sahip olamayacağı bir nimete sahip. İçerisinden Çoruh Nehri gibi güzel bir nehir geçiyor. Bu güzelliği bizim insanoğlu olarak daha da hoş hale getirmemiz lazım.” diye konuştu.

Sözlerinin devamında kentleşme sorunlarına değinen Bakan Özhaseki, “Etrafa baktığımızda doğru bir yapılaşma olmadığını görüyoruz. Doğru bir planlama yapılmamış. Belediye Başkanımızın işi zor. Bize gösterdiği bölgelerdeki kentsel dönüşüm çalışmalarına bizde bakanlık olarak elimizden gelen desteği gösterip, yapacağız. Ortaya çok güzel projeler çıkacak. Burada benim Bayburtlu hemşerilerimizden ricam başkanımızın ortaya koyacağı projelere yardım edip destek olsunlar. Destek versinler, güvensinler çünkü; arkasında hükümet olarak biz varız. En başta Bayburt’umuzun bakanı Naci Ağbal var. Kendisi Bayburt ili için sonuna kadar elinden geleni yapıyor. Doğrusu burada çıkacak projelerle Bayburt bir turizm destinasyon merkezi olacak diye düşünüyorum. Yeter ki doğru projelendirelim, aynı şekilde çalışıp projeler üzerinde ısrarcı olalım. Sonucunda ortaya çıkacak proje hakikaten bütün Bayburt’un seveceği ve ekonomik olarak getirisi olacak bir durum olacaktır.” şeklinde konuştu.

Bakan Özhaseki, kendisini Bayburt’a davet eden Maliye Bakanı Naci Ağbal ve ziyareti sırasında ev sahipliği yapan Vali Ali Hamza Pehlivan’a teşekkür ederek sözlerine son verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin açıklamaları sonrasında çeşitli değerlendirmelerde bulunan Maliye Bakanı Naci Ağbal ise Bakan Özhaseki’nin yoğun programı arasında kentsel dönüşüm çalışmalarını incelemek üzere Bayburt’a geldiğini ve bundan dolayı kendisine minnettar olduğunu belirtti. Bakan Özhaseki ile Bayburt’taki kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin bir takım incelemelerde bulunduklarını ifade eden Bakan Ağbal, “Kendisinin bu konudaki tecrübelerini gerçekten hepimiz takdir ediyoruz. Bugün yaptığımız toplantılar sırasında bizlere gösterdiği vizyonla Bayburt’u değiştirecek, dönüştürecek ve ‘Yeşil Bayburt’, ‘Kültür Şehri Bayburt’, ‘Turizm Şehri Bayburt’ diye anılacak biçimde önemli projeleri tek tek değerlendirme imkanı bulduk. Sayın Bakanımızdan Allah razı olsun hem kendileri hem de bakanlık olarak sonuna kadar bu projelerin arkasında olduklarını ifade ettiler. Bu da bizi son derece memnun etti. Kendisine Bayburt ziyaretinden dolayı özel olarak şükranlarımı arz ediyorum. İnşallah bugün bize söylediği vizyon çerçevesinde çok hızlı bir şekilde projelere başlayacağız. Bayburt’ta herkesin hayal ettiği bizim de Çoruh Nehri kenarında oluşturmak istediğimiz silueti de hep beraber yapacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

Maliye Bakanı Naci Ağbal konuşmasının devamında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunarak sözlerini noktaladı.

Bakan Özhaseki ve Bakan Ağbal basın mensuplarına yaptıkları açıklamaların ardından Vali Pehlivan ile birlikte valilik makamına geçti.

Vali Pehlivan, burada Bakan Özhaseki ve Bakan Ağbal’a Bayburt İli hakkında genel hususlar ve İl genelinde yürütülmekte olan yatırım faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Vali Pehlivan Bayburt’ta her alanda hepsi birbirinden önemli ve kıymetli pek çok yatırımın hayata geçmesi hususundaki yoğun desteklerinden dolayı Bakanlarımıza İlimiz adına teşekkür etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve Maliye Bakanı Naci Ağbal’a Bayburt programında Vali Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, Demirözü Kaymakamı Ali Erdoğan, kamu kurumu, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile basın mensupları eşlik etti.