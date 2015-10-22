Binali Yıldırım Bayburt’taydı..

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme eski bakanı ve Ak Parti İzmir Milletvekili Adayı Binali Yıldırım bir dizi temasta bulunmak üzere Bayburt’a geldi.





Helikopterle Gençosman Stadyumu’na inen Yıldırım’ı Ak Parti Bayburt Milletvekili Naci Ağbal, Belediye Başkanımız Mete Memiş, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hakan Kobal, İl Genel Meclisi Başkanı Yusuf Elçi, Ak Parti Bayburt Milletvekili Adayı Şahap Kavcıoğlu ve partililer karşıladı.

Stadyumdan hemen şehir merkezine geçen Binali Yıldırım esnaf ziyaretlerinde bulunarak esnafın sorunlarını dinledi. Ziyaretler sırasında beraberindeki heyetle birlikte bir çayevine giren Yıldırım, burada vatandaşlarla bir süre sohbet ederek sıkıntılarını dinledi ve sorunların giderilmesini istedi. Vatandaşlarla sohbet ederken gündeme dair değerlendirmelerde yapan Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

Kardeşliğimizi Sağlamlaştırmalıyız

“Değerli kardeşlerim burada dolaşırken görüyoruz hepimizin dertleri var, sıkıntıları var, geleceğe yönelik planları var; Bunlar memlekette birlik beraberlik kardeşlik bozulmazsa düzelir. Bizim en birinci vazifemiz önce kardeşliğimizi sağlamlaştırmak, birbirimizi kucaklamak, kenetlenmek. Bizim başımızı ağrıtan canımızı sıkan canımızı yakan terörü bitirmek için gereğini yapacağız.”

Bu millet Ayağa Kalktığında Herkes Hizaya Geçer

“Biz 32 senedir devam eden bir belayla uğraşıyoruz. Bu terör Türkiye’nin canını sıkıyor, ayak bağı oluyor, ilerlemesini yavaşlatıyor. Bunların kökleri dışarıda. Baktığınızda etrafımızdaki bütün ülkeleri düşürdüler. Sıra geldi bölgenin teminatı Türkiye’ye. Türkiye’ye de kolay değil dışarıdan savaş açamazlar. Biliyorlar ki bu millet yenilemez. Çanakkale’de 7 düvelin hepsi bir araya geldi. Çanakkale geçilmez dedik geçirmedik. Siz bu milletle dalgamı geçiyorsunuz. Bu millet ayağı kalktımı herkes hizaya geçer. Bu devletin içinde herkes var. Türk’ü var, Türkmen’i var, Laz’ı var, Çerkez’i var, Boşnak’ı var Roman’ı var, 72 milletten insan var. Ama hepimiz bir hedef uğruna, bir istiklal uğruna bir araya gelmişiz. Bayrağımız bir demişiz. Bu bayrak bizim en büyük güvencemiz. Bayrağı olmayanın devleti olmaz devlet olmanın şartı bayraktır. Millet olmak içinde vatan lazım. Vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı gözümüz gibi koruyacağız.”

Gündemdeki konulardan sonra Bayburt’la ilgili de açıklamalarda bulunan Binali Yıldırım şöyle devam etti:

Bugün Bayburt’a 4 Tane Tünel Yapıyoruz

“Siz hayal edebilir miydiniz? 30 senedir Bolu Dağı tünelini bitiremeyen bir Türkiye’den bugün Bayburt’a 4 tane tünel birden yapabilen bir Türkiye olduk. Toplamda 10 km olan iki tanesi Araklı yolunda Salmankaş’ta, toplamda 13 km olan iki tünelde Kop dağında yapılıyor. Bunlar niye yapılıyor? Bu insanlar bu memleketi, bu toprakları beklemek için her şeyi yaptı. Devletin görevi de bu insanlara yıllardır özlemini çektiği hizmetleri yapmak. Allah’a şükür geldik başladık, Salamankaş Tünelini bitirdik. Kop Tüneli de seneye bitecek. Onu da bizim bir evladımız Bayburtlu bir iş adamı yapıyor. Şimdi bu tüneller ve yolların bittiği zaman sağlayacağı yıllık tasarruf 100 Milyon TL. Bayburt’un sağladığı bu 100 Milyon TL’lik tasarrufu her yıl Bayburt’a göndereceğiz.”

Daha sonra çayevinden ayrılan Binali Yıldırım Ak Parti Seçim bürosunda halka hitap edip partililerle görüştükten sonra Kelkit’e gitmek üzere Bayburt’tan ayrıldı.







