31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Belediye Başkanlığı için AK Parti'de müracaatlar başladı. Bayburt Belediye başkanlığına AK Parti'den aday adaylığı için ilk resmi başvuruyu Veysel Köse yaptı.

Bayburt Belediye Başkanlığı için AK Parti'den aday adaylığını açıklayan Vesysel Köse, dosyasını İl Başkanı Fatih yumak'a teslim etti.



Parti binasında düzenlenen aday adayı tanıtım programında konuşan Köse, kendini tanıttı. Aslen Bayburt'un Şingah mallesinden olan ve İstanbul'da yaşayan Köse, ingilizce öğretmenliği, tercumanlık gibi mesleklerin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde önemli görevlerde bulundu.

AK Parti İl Başkanı Fatih Yumak ise, burada yaptığı konuşmada yerel seçim sürecinin başladığını vurgulayarak, aday adayları için her seçim sürecinde olduğu gibi yine tanıtım toplantıları düzenleyeceklerini bildirdi.

Yumak ayrıca aday adaylığı sürecine ilişkin de bilgi verdi.