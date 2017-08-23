Bekir Kasap Gündemi değerlendirdi

Türk milleti bundan yaklaşık bir yıl önce 15 temmuz kalkışma harekatı olarak adlandırılan vahim ve kendi içerisinde çok komplike bir oluşumla karşı karşıya kalmıştır.

15 temmuz kalkışma harekatının etki ve tesir alanı çok yüksek olmuştur. Devlet ve milletimizin içerisine sinsice sızmış, neredeyse el atmadık bir alan bırakmamış olan bu oluşum, tıpkı geçmişte olduğu gibi, gücünü sürekli dış odaklardan almış ve aldatma politikalarıyla yükseldikçe yükselmiştir. Milletimizin 15 Temmuz 2016 tarihinde göstermiş olduğu cansiperane tutum, esasen bir siyasi hareket değil, tam manasıyla bir vatan savunmasıdır. Meydanları dolduran milyonların tek derdi vardı. Vatanımıza, birlik ve beraberliğimize kast eden haçlı zihniyetin önüne geçmek. Liderimiz sayın Dr. Devlet BAHÇELİ; kalkışmanın ilk gününden itibaren aynı kararlılık ve tutumla hareket etmiş, önce ülkem ve milletim diyerek, 15 Temmuza siyasi boyut kazandıracak hiçbir olguya yer vermemiştir. Tavrı her zaman açık ve net olmuştur. Ancak üzülerek ifade etmek istiyorum ki 15 temmuz bugün, ana temasından uzaklaştırılarak siyaset kazanlarında yavaş yavaş pişirilip, milletimize servis edilmeye çalışılmaktadır.Fetö nün siyasi ayağına bir türlü çelme takılamamaktadır. Milletimiz bu tabloyu endişe ile seyretmektedir.

Mübarek dinimiz İslam’ın tasavvufa, bu yolda ilerleyen her türlü cemaat ve şahıslara hürmeti büyüktür, saygısı sonsuzdur. Yüce dinimiz, tevazu ve hoş görü dinidir. Ancak bu hoş görüyü kullanan bazı cemaatlerin, tıpkı fetö oluşumunda olduğu gibi bugünde, din kisvesi altına girerek, kamu kurum ve kuruluşlarında ağırlıklarını artırma çabasında olduğunu gözlemlemekteyiz. Bu tablo milliyetçi hareket partisi olarak bizi endişelendirmektedir. Takdir edersiniz ki, fetö oluşumuyla ilgili endişelerimizi de geçmişte çok sık dile getirmiş, ancak dikkate alınmamıştık. Fetö gibi yeni oluşumlara meydan verilmemesi için çok titiz olunmalı ve uyarılar dikkate alınmalıdır.

Bayburt milliyetçi hareket partisi, il ve ilçe teşkilatlarıyla bu tür oluşumlara asla müsamaha göstermeyecek, her zaman mücadele halinde olacaktır.

Değerli hemşerilerim ve değerli ülküdaşlarım, milletçe içerisinden geçtiğimiz bu buhranlı ve bulanık günleri inşallah geride bırakacak ve parlak bir istikbale doğru birlikte yürüyeceğiz. Buna inancımız her zaman yüksek şuurlu ve tam olmuştur.

Biz ülkücüler, her zaman iyiyi, güzeli ve doğruyu takdir ile şayan eden, kutlu bir davanın neferleri olmuşuzdur. Hiç bir iyiye kötü demez, hiç bir kötüyü ise asla kabul etmeyiz. Bu bağlamda Bayburt yerelinde yaşanan bazı sıkıntılara da değinmek isterim. İlimiz genelinde mevcut belediyemiz tarafından sürdürülen ve çok uzun bir zaman dilimine yayılan bazı çalışmalar var. Bunlar alt yapı, yol, kaldırım, park bahçe düzenleme vb. işler. Şüphesiz ki bu çalışmalar bu hizmetler Bayburt içindir gereklidir ve elzemdir. Fakat önemle belirtmek isterim ki bu tür faaliyetler ve hizmetler, eğer bir denetim mekanizması zafiyeti altında gerçekleştirilirse, hizmet boyutundan çıkar. Vatandaşa işkence haline gelir. Maalesef bugün, ilimizde bu eksikliğin yol açtığı mağduriyetleri vatandaş olarak hep birlikte görmekte ve yaşamaktayız. Aynı yerlerde defalarca yapılan kazı çalışmaları, aynı yerlerde defalarca yapılan yap sök imalatları, defalarca kapatılan ve ihtiyaca cevap veremeyen yollar, şehrin etrafını saran ve vatandaşımızı toza boğan malzeme şantiyeleri, bilinçsiz yapılan ve her sene yeniden ekilen bitki peyzaj çalışmaları, Çoruh nehrini güzelleştirmek adına yapılan faaliyetler ve sonradan karşılaşılan çirkin görüntü. Bayburt’ta bunları saymakla bitiremeyiz. Vatandaşımızın beklentisi, bu hizmetlerin doğru zamanda doğru denetim mekanizmalarıyla yapılmasıdır. Hizmet ancak bu haliyle hizmet olur. Maalesef mevcut Bayburt belediyesi bu donanımlara sahip değil. Bu durum vatandaşımızı da aşrı derecede mağdur etmekte. Bu gözlem ve birikimlerle önümüzdeki yerel seçimlere hazırlığımızı çok daha dikkatli ve titizlikle sürdürüyoruz. Bayburt’ta gerçek belediyecilik hizmetinin milliyetçi hareket partisi ile yaşanacağını açıkça ifade etmek isterim.

Saygılar sunarım…