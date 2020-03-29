BBP’den Kasap’a sert tepki!

Büyük Birlik Partisi (BBP) Bayburt İl Başkanı Burhan Bozo, Milliyetçi Harket Partisi (MHP) İl Başkanı Bekir Kasap’ın sosyal medya hesabından ‘Muhsin Yazıcıoğlu’ paylaşımına sert tepki gösterdi.

Kasap’ın paylaşımını kınayarak bulunduğu makamdan istifasını talep eden Bozo’nun yazılı olarak yaptığı açıklaması şöyle:

“Dava adamlığı kimliğini kuşanıp yola çıkan bir saniyesine bile hükmedilemeyen bir dünya için fırıldak olmayan, düz duran, düz yürüyen, düz konuşan ve birileri gibi vatan sevgisinin edebiyatını yapmayıp söz konusu vatan ve millet olduğunda canı pahasına mücadele eden Büyük Birlik Partisi ebedi şehit lideri sayın Muhsin Yazıcıoğlu’na yapılan bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

Sırf kendilerini gündemde tutmak için şehit liderimizi kendi çirkin emellerine alet eden Milliyetçi Hareket Partisinin Bayburt İl Başkanı Bekir KASAP’ın 25 Mart günü saldırmasının başka bir sebebinin olmadığının farkındayız.

Tepkiler üzerine yazısını kaldırıp değişmesinin hiç bir farkı yoktur.

Bayburt’tan Milliyetçi Hareket Partisi genel merkezine sesleniyoruz; bu sorumsuz il başkanınızın Milliyetçi Hareket Partisi’ni ve Ülkü Ocaklarını böyle bir zan altında bırakmamak için bir an önce Yazıcıoğlu ailesi başta olmak üzere büyük birlik partisi ve biz alperenlerden özür dileyerek istifa etmesini en doğal hakkımız olarak istiyoruz” Öte yandan MHP İl Başkanı Kasap sosyal medya hesabındaki paylaşımının kaldırarak söylemlerinin çarpıtıldığını vurgulayan bir mesaj yayımladı.



