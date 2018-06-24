Bayburt'ta Açılan sandıklardan alınan resmi olmayan ilk sonuçlar..
Cumhurbaşkanı ve Sekiz Partinin girdiği seçimlerde ,Bayburt’ta oylar sayılmaya başlandı.
İlk sonuçlara göre..
Cumhurbaşkanlığı oyları.
……………………………………………………..
Recep Tayyip Erdoğan : % 81.32 Aldığı oy:
Muharrem İnce : % 9.15 Aldığı oy:
Temel Karamollaoğlu : % 2.74 Aldığı oy:
Meral Akşener : % 6.46 Aldığı oy:
Doğu Perinçek : % 0.13 Aldığı oy:
Selahattin Demirtaş : % 0.21 Aldığı oy:
…………………………………..
İlk sonuçlara göre..
AK PARTİ : % 56.6 - oy
MHP : % 28.26 - oy
CHP : % 4.04 - oy
SAADET P. : % 3.6 - oy
İYİ PARTİ : % 6.13 - oy
Diğer: 1.91
.......................................................
CUMHUR İttifakı:.. 84.86 %
MİLLET İttifakı :.. 14.17 %
BAYBURT - TÜM PARTİ SONUÇLARI
AK PARTİ 18,263 %56.63
MHP 9,045 %28.05
CHP 1,273 %3.95
İyi Parti 1,908 %5.92
HDP 149 %0.46
Saadet Partisi 1,168 %3.62
HÜDA PAR 35 %0.11
Vatan Partisi 21 %0.07
İlgili Galeriler