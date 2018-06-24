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Bayburt’ta Sandıklar Açılmaya Başladı.

Bayburt'ta Açılan sandıklardan alınan resmi olmayan ilk sonuçlar..

Bayburt’ta Sandıklar Açılmaya Başladı.
24 Haziran 2018 Pazar 14:59

Cumhurbaşkanı ve Sekiz Partinin girdiği seçimlerde ,Bayburt’ta oylar sayılmaya başlandı.

İlk sonuçlara göre..

Cumhurbaşkanlığı oyları.

……………………………………………………..

Recep Tayyip Erdoğan  :  %            Aldığı oy:

Muharrem İnce              :  %            Aldığı oy:

Temel Karamollaoğlu     :  %            Aldığı oy:

Meral Akşener               :  %            Aldığı oy:

Doğu Perinçek               :  %           Aldığı oy:

Selahattin Demirtaş       :  %            Aldığı oy:

………………………………….. 

İlk sonuçlara göre..

AK PARTİ        : %          -          oy

MHP                : %          -          oy

CHP                 : %          -          oy

SAADET P.      : %        -          oy

İYİ PARTİ         : %        -          oy

HÜDAPAR       : %        -          oy

VATAN P.          : %        -          oy

HDP                 : %         -          oy

.......................................................

CUMHUR İttifakı:..      %

MİLLET İttifakı    :..     %

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Etiketler; #Bayburt’ta Sandıklar
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