Bayburt'ta Açılan sandıklardan alınan resmi olmayan ilk sonuçlar..
Cumhurbaşkanı ve Sekiz Partinin girdiği seçimlerde ,Bayburt’ta oylar sayılmaya başlandı.
İlk sonuçlara göre..
Cumhurbaşkanlığı oyları.
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Recep Tayyip Erdoğan : % Aldığı oy:
Muharrem İnce : % Aldığı oy:
Temel Karamollaoğlu : % Aldığı oy:
Meral Akşener : % Aldığı oy:
Doğu Perinçek : % Aldığı oy:
Selahattin Demirtaş : % Aldığı oy:
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İlk sonuçlara göre..
AK PARTİ : % - oy
MHP : % - oy
CHP : % - oy
SAADET P. : % - oy
İYİ PARTİ : % - oy
HÜDAPAR : % - oy
VATAN P. : % - oy
HDP : % - oy
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CUMHUR İttifakı:.. %
MİLLET İttifakı :.. %
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