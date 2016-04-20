Bayburt Ülkü Ocakları Türkiye Finallerinde

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi tarafından düzenlenen 4. Geleneksel Ortaöğretim Bilgi Yarışmasının 1. Bölge elemeleri 10 ilin katılımıyla Erzurum’da gerçekleşti.

Bayburt Ülkü Ocakları Türkiye Finallerinde
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Her yıl ortaöğretim öğrencileri arasında geleneksel olarak düzenlenen yarışma,Erzurum,Trabzon, Bayburt, Erzincan,Giresun,Gümüşhane, Iğdır, Rize, Artvin ve Kars Ülkü Ocakları'nın Ortaöğretim Birimleri katılımlarıyla Atatürk Üniversitesi Mavi Salon'da gerçekleşti.

Yarışmada İslamiyet,Türk Kültürü,Tarih,Edebiyat,Türk-İslam Ülküsü ve Genel Kültür alanında 30 soru yöneltilerek cevap arandı.Kıyasıya geçen yarışmada Bayburt Ekibi 1 soru farkıyla 1.'liği Erzurum'a kaptıran Bayburt ikinci olarak Türkiye Finaline katılmaya hak kazandı.. İlk 3'e giren illerin Türkiye finaline katılma hakkı kazandığı yarışma sonunda 1.Erzurum 2.Bayburt 3. ise Giresun oldu. Dereceye giren ekiplere çeşitli hediyeler verildi.
Yarışmada Bayburt ekibini yalnız bırakmayan Bayburt Ülkü Ocakları Başkanı Muhammet Kılıç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Ülkü Ocakları asli görevi olan eğitim ve kültür alanında sürekli olarak faaliyetler düzenlemektedir. Bu yarışmada bunlardan biridir ve gelenekselleşmiştir. Katılım gösteren tüm illere teşekkür eder yarışmada başarı elde eden Bayburt ekibimizi yürekten kutlarım,başarılarının devamını dilerim. İnşallah hedefimiz Türkiye finalinde de başarılı olmaktır” dedi.
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Sadri - 9 ay önce
Var olun tebrik ediyorum sizleri
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