Bayburt Ülkü Ocakları Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti.

Bayburt Ülkü Ocakları İl Başkanı Muhammet Kılıç ve beraberindeki yöneticiler şehit ailelerini ziyaret ederek bayramda onları yalnız bırakmadı.

Konuyla alakalı bir açıklamada bulunan ocak başkanı Muhammet Kılıç,

Şehit anaları ve babaları bizlerin başımızın tacıdır. Onlar bizim her daim önceliğimizdir. Şehit ailelerini ziyaret edip onlarla beraber olmak Ülkü Ocaklarının geleneğinde vardır. Bu gelenek her daim devam edecektir. Bizler şehit anası ve babalarının birer evladı onalar onların yerine birer evlat olmaya devam edeceğiz.

Bu vesile ile bütün hemşerilerimiz mübarek Ramazan Bayramını tebrik ediyor, Türk-İslam coğrafyasında tüm inananlara hayırlar getirmesini Cenabı Haktan niyaz ediyorum dedi.