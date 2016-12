Bayburt Ülkü Ocakları Hocalı Katliamını Unutmadı

Bayburt Ülkü Ocakları Hocalı Katliamının 24.Yılı Dolayısıyla Türk Dünyası Parkında Açıklamada Bulundu. Programda basın açıklaması yapan Ülkü Ocakları Başkanı Muhammet Kılıç, Hocalı katliamının Türk Dünyası için en acı günlerden biri olmasının yanı sıra, insanlık tarihi içinde kara bir leke olduğunu söyledi.

Kılıç şunları söyledi:

“İnsanlıktan nasibini almamış Ermeniler, 25 şubat’ı 26 şubat’a bağlayan o kara gecede bölgedeki Sovyetlerin 366.Mekanize alayının da desteğiyle Hocalı kasabasında 83 Çocuk 106 kadın ve 70’ten fazla yaşlı dahil olmak üzere toplam 613 kişiyi katletmiştir. Taşnak ve Hınçak terör örgütü uzantıları Türk Milletine dinmeyen ve önü alınmayan düşmanlıklarını kan dökerek masum insanları yok ederek göstermişlerdir. Bir yaşananlar bir vahşetti. Bir zulümdü. Ne ortaçağda nede çok uzağımızdaydı.”

“İnsanlığın yüz karası”

“Yakın bir tarihte ve bütün insanların gözleri önünde yaşanmıştı o kara gece. İnsanlığın o yüz karası. Arkasına Rus desteği alan ermeni ordusu dağlık karabağ’ı işgal ederek hocalıda yaşayan çoğu silahsız kadın ve çocuklardan oluşan yüzlerce insanı vahşice yok etti o gece. İnsanların derilerini soyarak hamile kadınların karnını yararak çocukların cesetleriyle oyun oynayarak. Yüzlerce insan o gece hunharca barbarca katledildi. Hiç kimsenin aklına gelmeyecek işkence yöntemleri bu insanların üzerinde denendi. Hiçbir şuçları yoktu.Sadece Türk olmalarıydı.Gözü dönmüş katiller tarafından hunharca katledilmelerinin tek sebebi. Evet bütün günahları Türk olmaktı.”

Ermeni soykırımı yalanı…

“Soydaşlarımızın ırzına, namusuna, şerefine Hayat ve varlık haklarına kast etmeye cüret eden ermeni ahlaksızlığını aziz milletimiz lanetle ve nefretle hatırlayacaktır. Diğer taraftan sözde ermeni soykırım yalanını her düzeyde yoğunlaştırdıkları propaganda ile meşrulaştırmaya onaylatmaya ve kabullendirmeye çalışanların hocalıyı akıllarına dahi getirmemeleri kendi köksüzlüklerinin ve kimliksizliklerini eseri ve sonucudur. Ermeni açılımı yapan zihniyet hepimiz ermeniyiz söylemlerinin zeminini hazırlayarak Ermenilerle aynı fikirde olduklarını göstermişlerdir.”

“Teröristleri bağrımıza basmayacağız”

“Türk Milletini yürekten sahiplenmeyenlerin Türküm demeye ırkçı görmesi ve her fırsatta başkası olma çabalarıda bizim için şaşılmayacak bir durumdur. Biz Askerimizi ve polisimizi şehit eden zihniyetle kardeş olmayacağız. Sizin gibi teröristleri bağrımıza basmayacağız.Barzani ile kucaklaşmayacağız,Şivan perver ile el ele gezmeyeceğiz.Türk milletinin düşmanları bizim için daima düşman olarak kalacaktır. Özel de Hocalı genelde Dağlık Karabağ’daki insanlık ayıbını görmek istemeyenlerin sözde ermeni soykırım iddiaları üzerinden Türk milletini yargılamaya çalışmaları da bu zihniyeti bizatihi resmidir.”

“Zulüm gören Müslüman Türk olunca gözler kör oluyor”

Bu nedenle değişik ülke parlamentolarında kabul edilen sözde soykırım ve inkar yasaları en başta milli vicdanlarda hükümsüz kalacak ve hiçbir anlam ihtiva etmeyecektir.Gördüğümüz o dur ki zulüm gören Müslüman Türk olunca gözler kör oluyor kulaklar sağırlaşıyor ve vicdanlar yok oluyor.Halbu ki biz sussak tarih susmayacak,Tarih sussa hakikat susmayacak bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar.Vicdan azabından kurtulsalar tarihin azabından kurtulamayacaklar.Tarihin azabından kurtulsalar Allahın azabından kurtulamazlar.Unutulmasın ki tek millet iki devlet halinde olduğumuz kardeş ülke Azerbaycan için her daim var olacağız.Sessiz kalmayacağız.Bu duygu ve düşünceler ile Hocalı katliamının 24.yıl dönümünde hayatlarını kaybeden soydaşlarımıza cenabı Allahtan rahmet diliyor hepinizi birer Fatiha okumaya davet ediyorum. Ne mutlu Türk’üm diyene”.