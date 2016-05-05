Bayburt Ülkü Ocakları Başkanı Muhammet Kılıç'tan 3 Mayıs Milliyetçiler Günü Açıklaması

Bayburt Ülkü Ocakları Başkanı Muhammet Kılıç 3 Mayıs Milliyetçiler Günü münasebeti ile kutlama mesajı yayınladı. Kılıç mesajında şu ifadelere yer verdi

"3 Mayıs, Türk Milleti ve onun cefakar, fedakar evlatları olan Türk Milliyetçileri için çok büyük anlam ve önem taşıyan bir gündür.

72 yıl önce Milliyetçi Türk Gençliği, bir taraftan bütün dünyayı tehdit eden yayılmacı, işgalci komünist anlayışa, diğer yandan da milli şef rejiminin izlediği anti-demokratik politikalara yönelik milli ve sosyal muhalefeti başlatmıştır.İkinci Dünya Savaşı’nın sonuna yaklaşıldığı 1944 yılında, Rus yayılmacılığının Türkiye’yi hedef aldığı günlerde aklı selimin galip gelmesini ve ülkemizin bu karanlık ortama düşürülmesinin önlenmesini isteyen 23 milliyetçi düşünür, akademisyen ve yazar tutuklanarak, tabutluklara konmuş; bunun üzerine Türk gençliği büyük bir kararlılıkla aydınlarının yanında yer almıştır.

Kısacası, 3 Mayıs’ta kabına sığmayan Türk gençliğinin mücadele azmi, milli varlığa ve değerlere sahip çıkma bilinci, Türk Milliyetçiliğinin siyasi ve sosyal bir harekete dönüşümünün temellerini atmıştır.

Ülkemizin şu anda içinde bulunduğu şartlar ne yazık ki, 3 Mayıs 1944 yılında bir avuç kahramanın mücadelesini bir kez daha bütün hücrelerimizde duyumsayarak hatırlamamızı elzem kılmaktadır. Bir yandan küresel yayılmacılığa boyun eğen, diğer yandan ülkemiz ve insanlarımız için kurulan etnik tuzakları adeta besleyen yaklaşımlar; önlerinde en büyük engel olarak Türk Milliyetçilerini görmektedirler.

Bu anlayış sahipleri, Türk Milliyetçilerinin büyük mücadelelerinin ürünü olan anayasal sistemi ve demokrasiyi bütün kurum ve kuruluşlarıyla baskı altına alıp tehdit etmek cüretini gösterme eğilimine girmişlerdir.

Bilinmelidir ki, 72 yıl önce, milletin ufkunu açmak, değerlerine sahip çıkmak için büyük bir mücadele sergileyen Türk milliyetçileri, “milli ve akıllı siyaset” anlayışın sahipleri olarak, şimdi yine milletin geleceğine ve demokrasiye yönelik her türlü saldırı ve tavrın karşısındadır. Türk milletinin birliğinin, dirliğinin ve bölünmez bütünlüğünün savunucusudur.

Bu duygu ve düşüncelerle 3 Mayıs 1944’ün bütün kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor; aziz milletimizi ve bütün Türk Milliyetçilerini kutluyorum.

Bu hareketin öncüleri olan başta Başbuğumuz Alparslan Türkeş ve Hüseyin Nihal Atsız olmak üzere, Necdet Sancar, Zeki Velidi Togan, Hasan Ferit Cansever, İsmet Tümtürk, Hikmet Tanyu, Fethi Tevetoğlu, Mustafa Hakkı Akansel ve hakkın rahmetine kavuşan tüm dava büyüklerimize Yüce Allah’dan sonsuz rahmet diliyor, aziz hatıraları önünde saygı ve şükranla eğiliyoruz."dedi.