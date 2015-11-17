Bayburt Ülkü Ocakları Alparslan Türkeş ve Ülkücüler Adlı Program Düzenledi

Bayburt Ülkü Ocakları eğitim ve kültür alanında devam eden faaliyetler kapsamında Şair Zihni Kültür Merkezi'nde Alparslan Türkeş ve Ülkücüler konulu program düzenledi.Programa Bayburt Ülkü Ocakları İl Başkanı Muhammet Kılıç,ocak yöneticileri ve çok sayıda genç katıldı.

Programda açılış konuşması yapan Muhammet Kılıç,gençlerimizin savundukları görüşleri bilmesi gerektiğini ve bu bakımdan eğitim alanında bu faaliyetlerin önemli olduğunu belirtti.Ülkücülerin düz bir siyasetçi değil bir fikriyatın devamı olan davanın sahipleri olduğunu belirtti.Bu açıdan ülkücülerin Türk milleti var oldukça var olacağını,Ülkücü Gençlik bu uğurda dinleri ve vatanları için can vermiş ağabeyilerimizin izinde olacaktır diyerek sözlerini tamamladı.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.Pogramda Alparslan Türkeş ve Ülkücüleri konu alan sinevizyon gösteriminde bulunuldu.