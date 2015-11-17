Bayburt Ülkü Ocakları Alparslan Türkeş ve Ülkücüler Adlı Program Düzenledi

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.Pogramda Alparslan Türkeş ve Ülkücüleri konu alan sinevizyon gösteriminde bulunuldu.
Programın ardından İl Ocak Başkanı Muhammet Kılıçprograma olan yoğun ilgiden dolayı katılanlara teşekkür etti.
Bayburt Ülkü Ocakları eğitim ve kültür alanında devam eden faaliyetler kapsamında Şair Zihni Kültür Merkezi'nde Alparslan Türkeş ve Ülkücüler konulu program düzenledi.Programa Bayburt Ülkü Ocakları İl Başkanı Muhammet Kılıç,ocak yöneticileri ve çok sayıda genç katıldı.