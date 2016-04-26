Bayburt Ülkü Ocakları 23 Nisan'da Çocukları Unutmadı

Bayburt Ülkü Ocakları 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı,nda çocukları unutmayarak,sokakta ki çocuklar ile hastanede tedavi gören çocuklara balon,bayrak ve oyuncak dağıttı.

Konuyla alakalı açıklamada bulunan Bayburt Ülkü Ocakları Başkanı Muhammet Kılıç,bu özel günü Mustafa Kemal Atürk'ün çocuklara armağan ettiğini dile getiren Ülkü Ocakları İl Başanı Muhammet Kılıç bizde ülkemizin yarınları olan çocuklarımızın her daim yanında olacağız diyerek konuşmalarını şöyle sürdürdü:Yurdumuzun her taraftan kuşatıldığı karanlık bir dönemde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk "ün öncülüğünde 20 Nisan 1920' de Ankara 'da toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm imkansızlıklara rağmen Türk Milletinin vatanıyla birlikte ilelebet payidar olacağını tüm dünyaya ilan etmiştir. 23 Nisan 1920 tarihi ulusal egemenliğimizin ilan edildiği ve egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu bir başlangıcı ifade eden gündür. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk 'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı bu günü tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan etmesi, geleceğimizin güvencesi olan çocuklara verdiği değerin ve duyduğu güvenin en büyük göstergesidir. Çocuklar bir toplumun geleceğidir. Bizlere düşen görev geleceğimizin mimarları olan çocuklarımızı, milli ve manevi değerler aşılayarak, topluma faydalı bireyler olmasını sağlamaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, ilk meclisimizin kahraman üyelerini ve milli egemenliğimizin kazanılmasında mücadele veren kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle anıyor, tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyorum.