Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt İl teşkilatı yaptığı basın toplantısıyla 24. Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan genel seçimlerinde Milletvekili Adaylarının İdris Aydın olduğunu açıkladı.

“Bayburt’un makus talihini değiştireceğiz”

Cumhur ittifakının baş mimarının Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli olduğunu vurgulayan İl Başkanı Bekir Kasap, “24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan seçimlerde birinci önceliğimiz Cumhurbaşkanlığı seçimi, ikinci önceliğimiz ise milletvekili seçimleri olacaktır. Bu gün burada toplanmamızın ana sebebi milletvekili adayımızı kamuoyuna açıklamaktır. Bizler bu seçimlerde Bayburt’un makus talihini değiştirmek için iddialıyız. Bütün teşkilatımızla birlik içerisinde bu seçimleri kazanacağız. Güçlü bir şekilde milletvekilliğini kazanmak için yola çıkmış bulunuyoruz. İçimizden olan ocak, ilçe ve il başkanlığı yapmış. Belediye başkan adayımız olmuş, son olarak merkez yürütme kurulu üyesi olmuş, kariyerli ve şahsiyetli bir arkadaşımız olan İdris Aydın, Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt Milletvekili adayımızdır” dedi.

“Bu memlekete hizmet için talip oldum”

Burada kısa bir konuşma yapan aday İdris Aydın ise, “Milleyetçi Hareket Partisi’nde hizmete emredersiniz dedim. Bu memlekete hizmet etmek adına, Bayburt için hayal kurmak adına, öncelikle Bayburt’a hizmet etmek adına bu işe talip oldum. İnşallah Cenabı Allah yardım edecektir.” dedi. Öte yandan Harita Mühendisi İdris aydın daha önce iki kez MHP'den Bayburt Belediye Başkanlığı için aday gösterilmişti.





