Bayburt'ta 14 Askeri Personelden 9'U FETÖ'den Tutuklandı

Bayburt merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar kapsamında 15 Temmuz 2016 gecesi Bayburt 4. Motorlu Piyade Tugay Komutan Yardımcılığı’nda darbe hazırlığı içerisinde bulunan ve darbenin gerçekleşmesi halinde Bayburt Valiliği, Emniyet Müdürlüğü ve Belediye Başkanlığı gibi kritik öneme haiz kamu kurum ve kuruluşlarını ele geçirme planlarında bulunduğu tespit edilen 2 binbaşı, 4 yüzbaşı, 1 albay, 4 astsubay ve 3 uzman çavuş olmak üzere toplam 14 muvazzaf asker için gözaltı kararı çıkarıldı.

Bayburt Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bayburt, Ankara, Denizli, Kırıkkale, Tekirdağ, Eskişehir, İstanbul ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında, Bayburt’ta 2, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 3, Ankara’da 3, İstanbul’da 2, Denizli, Kırıkkale, Tekirdağ ve Eskişehir’de ise birer kişi gözaltına alınarak, Bayburt Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 kişiden 9’u tutuklanırken, 1 yüzbaşı adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan 1 albay, 1 binbaşı ve 2 yüzbaşının emniyetteki işlemleri devam ediyor.