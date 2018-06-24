 ﻿
Bayburtlu Yıldız Adayı
Bayburtlu Yıldız Adayı
0
İMAR BARIŞI ANLATILDI
İMAR BARIŞI ANLATILDI
0
Bayburt Grup Özel İdare Spor’un Kongresi Bir Hafta ertelendi..
Bayburt Grup Özel İdare Spor’un Kongresi Bir Hafta ertelendi..
0
Belediye Borç yapılandırma için son tarih.
Belediye Borç yapılandırma için son tarih.
0
banner399

Bayburt sandık başında!

Bayburt sandık başında! Bayburt’ta 284 sandıkta oy kullanılacak 3 ilçe ve 186 Köyde 56 bin 099 seçmen oy kullanacak.

Bayburt sandık başında!
24 Haziran 2018 Pazar 13:51

Bayburt Ak Parti Milletvekili adayı Fetani Battal ,Bayburt Ak Parti İl Başkanı Fatih Yumak  ve Belediye Başkanı Mete Memiş oy kullanmak için birlikte sandık başına geldiler.

İl Başkanı Fatih Yumak, Cumhurbaşkanını ve 27. Dönem Parlamento seçimlerinin ülkemize hayırlı olmasını diledi ve seçimlerin huzur ortamında geçmesini temenni etti.

Türkiye, Cumhurbaşkanını ve 27. Dönem Parlamentosunun üyelerini belirlemek üzere sandık başına gidiyor. Seçimde, yurt içinde toplam 56 milyon 322 bin 632 seçmen, 180 bin 65 sandıkta oy kullanacak. Yurt dışı seçmen kütüğün kayıtlı seçmenlerin 7 Haziran'da başlayan oy verme işlemi 19 Haziran'da tamamlandı. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, bugün saat 17.00'ye kadar gümrük kapılarında oy verebilecek.

banner397
İlgili Galeriler
10. Yıl Haftası 'Dede Korkut Ödülleri' İle Devam Ediyor.
10. Yıl Haftası 'Dede Korkut Ödülleri' İle Devam Ediyor.
Tekirdağ Bayburtlular gecesi
Tekirdağ Bayburtlular gecesi
Afrine giden Askerleri Bayburt'tan 5000 kişi uğurladı..
Afrine giden Askerleri Bayburt'tan 5000 kişi uğurladı..
Bayburt Milliyetçiler Platformu toplantısı
Bayburt Milliyetçiler Platformu toplantısı
Önceki Haber
Bayburtlu Yıldız Adayı
Sonraki Haber
Bayburt sandık başında!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.