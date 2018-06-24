Bayburt sandık başında! Bayburt’ta 284 sandıkta oy kullanılacak 3 ilçe ve 186 Köyde 56 bin 099 seçmen oy kullanacak.

Bayburt Ak Parti Milletvekili adayı Fetani Battal ,Bayburt Ak Parti İl Başkanı Fatih Yumak ve Belediye Başkanı Mete Memiş oy kullanmak için birlikte sandık başına geldiler.

İl Başkanı Fatih Yumak, Cumhurbaşkanını ve 27. Dönem Parlamento seçimlerinin ülkemize hayırlı olmasını diledi ve seçimlerin huzur ortamında geçmesini temenni etti.

Türkiye, Cumhurbaşkanını ve 27. Dönem Parlamentosunun üyelerini belirlemek üzere sandık başına gidiyor. Seçimde, yurt içinde toplam 56 milyon 322 bin 632 seçmen, 180 bin 65 sandıkta oy kullanacak. Yurt dışı seçmen kütüğün kayıtlı seçmenlerin 7 Haziran'da başlayan oy verme işlemi 19 Haziran'da tamamlandı. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, bugün saat 17.00'ye kadar gümrük kapılarında oy verebilecek.