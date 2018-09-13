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Bayburt Milletvekili Battal’a Önemli Görev

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olurlarıyla Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı Görevine Bayburt Milletvekili Fetani Battal getirildi.

Bayburt Milletvekili Battal’a Önemli Görev
13 Eylül 2018 Perşembe 11:26

27. Dönem Bayburt Milletvekili seçilen  Fetani Battal için Parti içinde yeni görev.Battal Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı oldu.

Fetani Battal AK Parti Bayburt Kurucu İl Başkanlığı’nın ardından 2002 yılında yapılan milletvekilliği genel seçimlerinde aday oldu. 22. ve 23. Dönem Bayburt Milletvekilliği yaptı.

15 Mayıs 1963'te Bayburt'un Oruçbeyli Köyü’nde doğdu. Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Bölümü’nde’nden mezun olduktan sonra Bayburt’ta bir süre öğretmenlik yaptı. 2001 yılında AK Parti Bayburt Kurucu İl Başkanlığı’nın ardından 2002 yılında yapılan milletvekilliği genel seçimlerinde aday oldu. 22. ve 23. Dönem Bayburt Milletvekilliği yapan Battal, AK Parti Genel Merkezi’nde çeşitli görevlerde bulundu. İngilizce bilen Battal, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Bayburtumuza ve Ülkemize Hayırlı,Uğurlu Olsun...

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