Sayın basın mensupları, kıymetli hemşerilerim. 24 Haziran 2018 Pazar günü yapacağımız cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri vatanımıza, milletimize Türk İslam âlemine ve gönül coğrafyamıza hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Kıymetli hemşerilerim; Milliyetçi Hareket Partisi olarak bilge liderimiz Sayın Doktor Devlet Bahçelinin başlattığı andan itibaren seçimlere hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Tüm Türkiye’de olduğu gibi ilimizde de partimize yoğun teveccüh vardır. YSK tarafından belirlenen takvime göre aday adaylığı kabulüne başlamış bulunmaktayız. Şu ana kadar altı kıymetli kardeşimiz Bayburt il teşkilatımıza aday adaylığı için müracaat yapmış bizler tarafından kabul görmüş ancak genel merkezimizce belirlenen program dâhilinde aday adaylarımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel merkezine yönlendirilmiştir. Gerek şahsımı gerekse de teşkilat mensubu arkadaşlarımızı telefonla arayarak aday adaylığı hakkında bilgi almak isteyen müracaatları nereye ve nasıl yapacağını soran kardeşlerimize de buradan siz değerli basın mensubu arkadaşlarım aracılığıyla duyuruyorum ki İl dışında olan kardeşlerim buraya gelmelerine gerek kalmadan İl Başkanlığımıza bilgi vererek müracaatlarını MHP genel merkezine yapabilirler.

Aziz hemşerilerim; hepinizin de malumu olduğu üzere Bayburt’umuzun vekillik sayısı iki Milletvekilliğinden Bir Milletvekilliğine düşmüştür. Vekil sayısının Bire düşmüş olması Bayburt’un Mecliste temsili adına bizleri üzmüş ancak Bayburt’u Bir Ülkücü Milletvekili İle Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsili konusunda daha da yüreklendirmiştir. Bir de olsa, yarımda olsa, çeyrekte olsa iddialıyız, kararlıyız. Buna Tüm Teşkilatımızla yürekten inanıyoruz.

Ancak bir hususa değinmeden geçemeyeceğim, değerli hemşerilerim bu memlekete yazık değil mi? Günah değil mi? Defalarca ikaz ettik nüfusun dolayısıyla Bayburt’un eridiğini her platformda dile getirdik ama Bayburt’u yönetenler tarafından dikkate alınmadık. Şehrimizi temsil eden Sayın Bakan, Sayın Milletvekili, Sayın Belediye Başkanı bu uyarılarımızın hiçbirisini dikkate almamıştır. Bizi en çok üzen de Bayburt’un Milletvekili sayısının iç hesaplaşmalara kurban edilmiş olmasıdır.

Bütün bu gerçeklere rağmen “Bir musibet bin nasihatten evladır” sözünden hareketle İnşallah Sayın Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli’nin açıkladığı gibi Cumhurbaşkanı Adayımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı olarak ona Ülkücü bir yol arkadaşını da Milletvekili olarak 25 Haziranda Ankara’ya göndereceğiz.

Değerli Basın mensupları;

24 Haziran seçimleri Milletimizin geleceğinde tarihi bir dönüm noktası olacaktır. Bu seçimler Yerli ve Milliler ile Pensilvanyacıların seçimi olacaktır. Millet ya Cumhura teslim edilecek ya da Pensilvanyadaki İMAM GÖRÜNÜŞLÜ HAİNE teslim edilecektir.

Biz Milliyetçi Hareket partisi olarak CUMHUR İTTİFAKININ başarısı için Tüm teşkilatımızla her türlü gayreti göstereceğimizi tekrar belirtirken sizin şahsınızda Tüm hemşerilerimize selam ve saygılarımızı sunuyorum.