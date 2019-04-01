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Bayburt Cumhur ittifakının birincisi oldu.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ilk sonuçlar açıklanıyor. İşte saat 03.20 itibariyle Cumhur İttifakının en yüksek oy aldığı iller....

Bayburt Cumhur ittifakının birincisi oldu.
01 Nisan 2019 Pazartesi 14:26

Türkiye bugün yerel seçimde oy kullanmak için sandığa gitti. Ülkenin doğusunda sandıklar 16.00 itibariyle kapanırken diğer yerlerde oy verme işlemi 17.00'de sona erdi.

AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi seçime Cumhur İttifakı çatısı altında girdi. İşte Cumhur İttifakı'nın saat 03.20 itibariyle en yüksek oy aldığı iller;

1- BAYBURT: 86.22

2- ÇANKIRI: 82.99

3- GÜMÜŞHANE: 78.52

4- KASTAMONU:  78.28

5- AKSARAY: 78.19

6- RİZE: 78.16

7- KİLİS: 76.50

8- DÜZCE﻿: 75.89

9- YOZGAT﻿: 74.32

10- NEVŞEHİR: 73.45

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