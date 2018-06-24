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Bayburt Cumhur ittifakını seçti.

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kurduğu Cumhur ittifakı ,Bayburt’ta % oy aldı.

Bayburt Cumhur ittifakını seçti.
24 Haziran 2018 Pazar 15:59

Açılan sandıklardan AK Partiye       % 60.48    oy  Milliyetçi hareket Partisine     %     oy verdi.

Ağırlıkta AK Parti ve MHP ‘den oluşan Bayburt seçmeni bu seçimde de  Oyunu değiştirmedi ve oyunu Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli den yana kullandı.


Sandık Başına giden Bayburtlu kararını ,Cumhur ittifakından yana kullandı.

Cumhur ittifakı tarafları AK Partiden Fetani Battal ve Milliyetçi hareket Partisinden İdris Aydın toplam   %    oy aldılar.

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