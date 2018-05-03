AK Parti Bayburt İl Başkanı Fatih YUMAK'ın milletvekilliği adaylık başvurularının tamamlanması ile ilgili basın açıklaması:

AK Parti'den milletvekili aday adayı olmak için başvuru yapılması gereken süre bu akşam 19.00'da sona erdi. 26 Nisan’da sona eren kamuda görev yapan isimlerin aday adaylıklarını açıklamalarından sonra iktidar partisinde aday adayları netleşti. AK Parti Bayburt İl Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 10 ismin milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunduğu kaydedildi. Bayburt AK Parti Milletvekilliği için başvuruda bulunan aday adayları, Cengiz Karakaşoğlu, Coşkun Yıldırım, Erol Koral, Fetani Battal, Hakan Kobal, Kenan Yavuz, Mustafa Akbaş, Nurettin Memiş, Şahap Kavcıoğlu ve Temel Peker oldu. Öte yandan AK Parti Bayburt milletvekili kesin adayı YSK'nın belirlediği takvime göre, 21 Mayıs tarihi saat 17.00’ye kadar açıklanacak.



1- Cengiz KARAKAŞOĞLU

2- Coşkun YILDIRIM

3- Erol KORAL

4- Fetani BATTAL

5- Hakan KOBAL

6- Kenan YAVUZ

7- Mustafa AKBAŞ

8- Nurettin MEMİŞ

9- Şahap KAVCIOĞLU

10- Temel PEKER