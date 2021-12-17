Başkan Pekmezci Ülkü Ocaklarında,Bayburt Kültürünü anlattı

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Ülkü Ocakları Bayburt İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi.

BAYBURTGÜNDEM- Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli’nin eşlik ettiği ziyarette Belediye Başkanı Pekmezci, çoğunluğu üniversite öğrencisi olan gençlerden eğitim gördükleri süre içerisinde ikametgâhlarını Bayburt’umuza taşımaları durumunda vatandaşlık görevlerini yerine getirmiş olacaklarını söyledi.

Bayburt’umuzun tarihi ve kültürü hakkında öğrencilere önemli bilgiler aktaran Belediye Başkanı, şehrimizin coğrafi konumu dolayısıyla tarihte birçok uygarlığa ev sahipliği yaptığını dile getirdi.

Tarihte birçok olayın bu topraklarda cereyan ettiğini bildiren Belediye Başkanı, bir kültür şehri olan Bayburt’umuzda yetişen Şair Zihni, Celali Baba, Hicrani Baba gibi önemli isimlerden bahsederek öğrencilerden bu isimleri mutlaka araştırıp okumalarını istedi.

Öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dileyen Başkan Pekmezci, onların her zaman yanında olduğunu da sözlerine ekledi.

Belediye Başkanı ayrıca Ülkü Ocakları İl Başkanı Yunus Emre Zengin, Yönetim Kurulu ve Ocak teşkilatına misafirperverliklerinden ötürü teşekkür etti.