AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım:'Şimdi sıra Kandil'de. Oraya da gideceğiz, bu terör gruplarının orada da başlarını ezeceğiz'- 'Ülkemizin, vatandaşlarımızın güvenliğini tehlikeye atacak hiçbir girişime izin vermeyiz'- Vesayetçilere de darbecilere de teröristlere de pabuç bırakmadık, boyun eğmedik, sizin emanetinizi baş üzerinde tuttuk, milletimizle beraber direndik.

Ülkenin, milletin güvenliğini tehlikeye atacak hiçbir girişime izin vermeyeceklerini vurgulayan Yıldırım, "Nereden gelirse gelsin bu tehdidi yok etmek, ülkemizi korumak için Cerablus'a, El Bab'a, Afrin'e gittik mi, orada terör yuvalarını dağıttık mı, zulüm gören insanları zulümden kurtardık mı? Şimdi sıra Kandil'de. Oraya da gideceğiz, bu terör gruplarının orada da başlarını ezeceğiz" ifadelerini kullandı.

Alandakilere, "Muhalefetin cumhurbaşkanı adaylarından terörle mücadele, Türkiye'nin bekası, birlik ve beraberliği konularında hiç söz duydunuz mu?" diye soran Yıldırım, vatandaşların "hayır" yanıtı vermesi üzerine şunları kaydetti:

"Ama neyi gördünüz? Aday olur olmaz koşa koşa Edirne'ye gitti, orada teröre destek veren Selahattin Demirtaş ile görüştü. Sen nasıl Türkiye'nin cumhurbaşkanı olacaksın? Bölücülere, teröristlere destek veren, askeri, polisi, vatandaşı şehit edenlerin cenazesine gitmeyenlere 'ceza veririm' diyenle sen nasıl yol arkadaşlığı yaparsın? Cumhuriyetin partisinin düştüğü hale bak. Sizi Bayburt bile kurtaramaz. PKK/PYD, DEAŞ hepsi Türkiye'ye karşı bir mücadeleye girmişler. Bunların 'terörle mücadele' diye bir dertleri yok ama Afrin operasyonunu başarıyla yöneten, zafer sancağını burçlara diken İsmail Metin Temel hakkında laf ederler."

Yıldırım, alandaki bir pankarta dikkati çekerek, "Bak ne diyor Bayburt? 'Bayburt metindir, temeli sağlamdır, apoletini sökemezsin' diyor Bayburt. Askerine sahip çıkıyor Bayburt. Kime kimin adına söz veriyorsun kardeşim, kimlerin gönlünü hoş tutmaya çalışıyorsun?" diye sordu.

- "Şarkıcılar farklı, şarkı aynı"

Kalabalığa "Siz bu yıkım ekibine yol verir misiniz? Teröriste değil, terörle mücadele edenlerle uğraşanlara geçit verir misiniz?" diye soran Yıldırım'a vatandaşlar bir ağızdan "Hayır" karşılığını verdi.

Başbakan Yıldırım, 16 yıldır şeref ve izzetle ülkeye hizmet ettiklerini belirterek, "Vesayetçilere de darbecilere de teröristlere de pabuç bırakmadık, boyun eğmedik, sizin emanetinizi baş üzerinde tuttuk, milletimizle beraber direndik ve kazandık. Bizim bu yıkım ekibinden farkımız bu. Biz yaptıklarımızı anlatıyoruz. Bunlar ne diyor, Türkiye'nin aydınlık geleceğine, yürüyüşünü durdurmaktan bahsediyorlar. Bu aziz millet taş üzerine taş koyanla, laf üzerine laf koyanı çok iyi tanır." diye konuştu.

Muhalefet adaylarının bir ağızdan aynı şarkıları söylediğini ifade eden Yıldırım, "Şarkıcılar farklı, şarkı aynı. 'Ülke battı, bunlar Türkiye'yi batırdı' diye bas bas bağırıyorlar. Bunların zihniyeti, fikriyatı belli. Ne yaparsan yap, gözünü kapatıyor, güneşi inkar ediyor. Bunların yaptığı bu. Yeni rakamlar açıklandı, bu senenin ilk dört ayında büyüme oranımız geçen yılki gibi yüzde 7,4 oldu, yine dünyada birinci olduk. Türkiye'ye birinci olmak yakışır" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "Büyüme oldu da ne oldu, vatandaş bundan ne anlayacak" diye sorduğunu aktaran Yıldırım, şunları söyledi:

"Sen bilmek istemesen de Bayburtlu bilir, merak etme. Şu anda Türkiye dünyada en önde gidiyor. 16 yılda siz konuşurken, yan gelip yatarken AK Parti bu ülkeye hizmet ederek Türkiye'yi 3 kat büyüttü. Dünya ekonomisi krizden krize koşarken ihracatımızı 162 milyar dolara çıkardık. Sizin dahil olduğunuz Türkiye'de ihracatımız neydi? 36 milyar dolar. Havaalanı sayımız neydi? 26. Şimdi ne oldu? 55. Bunun üzerine Gümüşhane- Bayburt havalimanını koy, oldu 56. Türk Hava Yolları biz göreve geldiğimizde zarar ediyordu, kapanacaktı. Şimdi ne oldu? THY Avrupa'nın ikinci büyük şirketi oldu, 121 ülkede 307 noktaya uçuş yapıyor. Üniversite sayımızı 76'dan 207'ye çıkardık. Bayburt'a da üniversite açtık mı? Öğrenci sayısı 11 bini geçti. 69 milyon vatandaşımıza hızlı internet hizmeti götürdük. Tüm şehirlerimize, ilçelerimize, bin 245 yeni hastane yaptık, 539 yeni sağlık çalışanını işe başlattık. 817 bin toplu konut yaptık, Türkiye'de yüksek hızlı tren devrini başlattık. Sadece 6 vilayetimizde varken şimdi bütün vilayetlerimizin doğalgazı var. 525 baraj, 528 hidroelektrik santrali, 207 içme suyu tesisi, bin 232 sulama tesisi açtık, vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 'Ramazan ve kurban bayramlarında emeklilerimize biner lira vereceğiz' dedik, vermeye başladık mı? Bunu bile çarpıttılar 'eksik veriliyor, verilmiyormuş'. İnşallah ileride imkanlarımız artınca daha da fazlasını vereceğiz. Biz sadece bugünü düşünmüyor, bu ülkenin geleceğini inşa ediyoruz."