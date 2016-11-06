Başbakan Binali Yıldırım 105 Milyon TL’lik yatırımla Baybur’ta

Başbakan Binali Yıldırım çeşitli temel atma ve açılış gerçekleştirmek üzere Bayburt’a geliyor.

Bayburt’a 105 milyon liralık yatırım müjdesiyle birlikte gelen Başbakan Binali Yıldırım beraberindeki altı bakanla birlikte Bayburt’ta çeşitli yatırımların temel atma ve açılışını gerçekleştirecek. Başbakan Binali Yıldırım’a Bayburt ziyareti sırasında Maliye Bakanı Naci Ağbal, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak da eşlik edecek.

Pazar günü gerçekleştirilecek olan temel atma ve toplu açılış yatırımlarını kapsayan liste şu şekilde:

Bayburt-Merkez Konursu Barajı;7 milyon 774 bin 553 Türk Lirası, Bayburt-Merkez Yukarı Pınarlı Göleti Sulaması İkmali; 1 milyon 480 bin 505 Türk Lirası, Bayburt-Merkez Harmanözü Köyü Yerleşim Alanlarının Kale ve Yayla Dereleri Islahı; 1 milyon 496 bin 250 Türk Lirası, Yeni Orman Yolları , Sanat Yapısı Yapımı; 293 bin Türk Lirası, 24 Derslikli Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi + 300 Öğrencilik Pansiyon + 2 Atölye + Spor Salonu; 18 milyon 293 bin 605 Türk Lirası, Bayburt Eğitim Fakültesi; 17 milyon 823 bin Türk Lirası, 60 Dairelik Lojman; 8 milyon 243 bin Türk Lirası,Yap-İşlet- Devret modeliyle yapılacak Bayburt 2000 Kişilik Öğrenci Yurdu; 30 milyon Türk Lirası, 15 Temmuz Şehitler Parkı; 7 milyon 500 bin Türk Lirası, Atık Su Arıtma Tesisi; 10 milyon Türk Lirası ve 7 Adet Sentetik Saha 1 milyon 500 bin Türk Lirası.



