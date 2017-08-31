Bakan Naci Ağbal, Kurban Bayramını geçirmek için Bayburt’a geldi

Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Milletvekili Şahap Kavcıoğlu AK Parti Demirözü İlçe Başkanlığını ziyaret ettiler. Ziyareti sırasında Ağbal yaptığı konuşmada, İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, Allah'tan kesilecek kurbanları kabul etmesini diledi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "2017 yılına girerken, 'Türkiye ekonomisi büyüse büyüse yüzde 2 ila 3 aralığında büyür.' diyenler bile artık büyüme tahminlerini değiştirdiler ve Türkiye'nin artık 2017 yılında yüzde 5'in üzerinde inşallah büyümeyi gerçekleştireceğini görüyoruz ve bununla da iftihar ediyoruz." dedi. Ağbal, AK Parti Demirözü İlçe Başkanlığını ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, Allah'tan kesilecek kurbanları kabul etmesini diledi.

Ağbal : "İftihar ettiğimiz şeyler neler? Geçen sene 15 Temmuz alçak darbe girişimi sonrası oluşan bir karamsarlık havası vardı. Bir taraftan darbe girişiminin oluşturduğu hasarları ortadan kaldırmak için sayın Cumhurbaşkanı'mızın direktifleri dahilinde hükümet olarak arka arkaya önemli kararlar aldık, düzenlemeler yaptık. Bir taraftan FETÖ terör örgütüyle mücadele ederken diğer taraftan da ülkemizin birliğine, beraberliğine, bütünlüğüne kasteden içeride ve dışarıdaki tüm terör örgütlerine karşı da amansız mücadeleyi verdiğimiz bir dönem oldu.

O dönemde özellikle içeride ve dışarıda birtakım güç odakları 15 Temmuz alçak darbe girişiminden sonra, 'Türkiye bir daha kendisini toparlayamaz.' derken, gerek güvenlik alanında arka arkaya yaptığımız operasyonlar gerek Fırat Kalkanı operasyonu, hepsini üst üste koyduğumuz zaman bakıyoruz bugün güvenlik noktasında ülkemiz bir yıl öncesine göre çok önemli noktalarda, çok ciddi mesafeler kaydetti." Ağbal, bugün içeride başta PKK terör örgütü olmak üzere tüm terör örgütlerine karşılık güvenlik güçlerinin büyük bir gayretle canları pahasına ülkenin birliği ve beraberliği için şehit ve gazi olduklarını ifade ederek, bu sayede bayrama büyük bir sevinçle girdiklerini söyledi.

Terörle mücadelede ve 15 Temmuz alçak darbe girişimi sırasında şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyen Ağbal, onların sayesinde bir Kurban Bayramı'na daha güvenle ve huzur içinde girildiğini belirtti. Ağbal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 95'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyondaki konuşmasına dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Sayın Cumhurbaşkanı'mız, dün 30 Ağustos resepsiyonunda da işaret ettiler, bu bölgede kimse Türkiye'nin gücünü sınamaya kalkmasın gerek içeride gerek dışarıda. Bölgenin istikrarı, huzuru, barışı için ve bölgede oynanmak istenen bütün oyunları bozmak için Türkiye üzerine düşen ne varsa sonuna kadar yapacak.

Bundan önce dışarıda Türkiye'yi tehdit eden güç odaklarına karşı Türkiye nasıl çekinmeden bütün tedbirleri aldıysa ve bölgede en önemli aktif güç olduğunu gösterdiyse bugün de Allah'ın izniyle bu bölgede oynanmak istenen bütün oyunlara karşı Türkiye Cumhuriyeti olarak, Türkiye devleti olarak gücümüzü göstereceğiz ve ne gerekiyorsa da bütün gücümüzle onu yapacağız.

Bu açıdan özellikle savunma, güvenlik alanında ülke olarak son yıllarda başlattığımız önemli projeler, önemli çabalar var. Bunları bir yandan artırarak devam ettireceğiz, bir taraftan da sahip olduğumuz bu gücü kullanmak suretiyle Türkiye'nin birliğine, beraberliğine, bütünlüğüne kasteden bütün alçaklara içeride ve dışarıda gereken cevabı vereceğiz.

Herkes emin olsun ki gerek Suriye'de gerek Irak'ta herhangi bir şekilde organize bir oyun oynanmak istiyorsa da Türkiye buna asla müsaade etmeyecek. Bunun da özellikle bilinmesi gerekiyor."dedi.

"Arakan'da Müslümanlara karşı yapılan zulmü şiddetle lanetliyoruz"

Üzüldükleri konular da olduğunu dile getiren Ağbal, "Millet olarak gerek bölgemizde gerekse dünyada huzuru bozan, dünya barışını bozan ve mazlumlara zulme işaret eden bütün olaylar karşısında da hem üzülüyoruz hem de bununla mücadele ediyoruz. Arakan'da Müslümanlara karşı yapılan zulmü şiddetle lanetliyoruz.

Bu zulmü yapanları şiddetle kınıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız zaten gereken girişimleri başlattı, bütün dünyayı da bu zulüm karşısında, bu zalimler karşısında, bu zulmü önleme noktasında harekete geçmeye çağırıyoruz." dedi. Ağbal, yaşananlar karşısında yüreğinin adeta kan ağladığını anlatarak, "Televizyonlarda görüntüleri izliyoruz, milletçe üzülüyoruz. Dünyanın bugün birçok coğrafyasında Müslümanlar zulüm altında. Müslümanlara Gazze'de, Arakan'da bugün yapılan zulümleri hepimiz izliyoruz, büyük bir üzüntüyle de ellerimizi semaya açıp Rabbimize dua ediyoruz, 'bu zulümleri yapanları kahru perişan eyle.' diye." ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı'na girerken bir taraftan içerideki birliğe, beraberliğe işaret eden bütün gelişmelerden dolayı mutlu ve huzurlu ancak dışarıda yaşananlardan dolayı da üzüntülü olduklarını vurgulayan Ağbal, sözlerini şöyle tamamladı: "O açıdan millet olarak bu bölgede bize düşen büyük sorumluluklar var. İslam coğrafyası içerisinde bugün bütün ümitler ülkemizde. Bütün ümitler, beklentiler bu millet üzerinde.

İnşallah biz de bu beklentileri boşa çıkarmayacağız, canla başla gayret edeceğiz ve içeride ve dışarıda milletimizin birliğine, beraberliğine kasteden her türlü alçaklara, alçak terör örgütlerine karşı da mücadele edeceğiz." Ağbal ayrıca, dün Çoruh Nehri'nde yüzerken boğulma tehlikesi geçiren 10 yaşındaki Sefa Karademir'i kurtaran Bayburt Sıla gazetesi muhabiri Beşir Kelleci'yi tebrik etti.