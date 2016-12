BAKAN AĞBAL:İSLAM COĞRAFYASI KAN KEDER VE GÖZYAŞI İÇERİSİNDE

MALİYE Bakanı Naci Ağbal, Ramazan Bayramı'nı geçirdiği memleketi Bayburt'ta ülkede ve dünyada yaşanan terör olaylarını değerlendirdi, "Terör, herhangi bir ülkenin, herhangi bölgenin sorunu olmaktan çıktı. Dünyanın dört tarafında ne millet tanıyor ne ülke. İnsanlığa karşı işlenen bir suçtur. Terör kelimesi ile İslam kelimesi asla yan yana gelemez" dedi.

Ramazan Bayramı için Bayburt'ta gelen Maliye Bakanı Naci Ağbal, bayram namazı sonrasında, AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Vali İsmail Ustaoğlu, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Selçuk Coşkun ve Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ile birlikte Zahitefendi Mahalle Odası'ndaki bayramlaşma törenine katıldı.

"İSLAM COĞRAFYASI KAN KEDER VE GÖZYAŞI İÇERİSİNDE"

Bayramlaşmaya katılan Bakan Ağbal, yaptığı konuşmada, terör olaylarının son bulması ve dünyada insanların barış ve huzur içerisinde yaşamaları temennilerinde bulundu. İslam coğrafyasının kan ve keder içerisinde olduğunu belirten Bakan Ağbal, şöyle dedi:

"Türkiye ve dünya önemli bir dönemeçten geçiyor. Türkiye'nin etrafında adeta yangın yeri denecek hadiseler yaşanıyor. Suriye'de yaşanan olaylar hepimizin malumu. Yüreğimiz kan ağlıyor. Irak, yüreğimiz kan ağlıyor. Her gün televizyon ekranlarında görüyoruz, ardı ardına olaylar yaşanıyor. Her yaşanan olaydan sonra bir defa daha düşünmemiz lazım. İslam coğrafyasında yaşanan bütün bu olayları nasıl açıklayacağız? İslam medeniyeti bu coğrafyanın en kadim medeniyeti, barış, kardeşlik dini. Ama bugün görüyoruz ki İslam coğrafyası baştanbaşa kan, keder ve gözyaşı içerisinde. Böyle zamanlarda millet, ülke, devlet olarak her zamankinden daha fazla güçlü olmamız lazım. Birlik ve beraberlik içinde, kardeşliğimizi pekiştirmemiz lazım."

"TERÖR KELİMESİ İLE İSLAM ASLA YAN YANA GELMEZ"

Medine'de bulunan Mescid-i Nebevi yakınlarında meydana gelen patlamaya ilişkin konuşan Bakan Ağbal şunları söyledi:

"Türkiye sadece PKK değil, PKK, DEAŞ, DHKPC, hem de adını sayamayacağım birçok başka terör örgütleriyle mücadele ediyor. Türkiye'nin etrafındaki, Suriye'deki, Irakta'ki meseleler dışında dünya çok farklı bir noktaya doğru gidiyor. Terör herhangi bir ülkenin, herhangi bölgenin sorunu olmaktan çıktı. Dünyanın dört tarafında ne millet tanıyor ne ülke. Terör; insanlığa karşı işlenen bir suçtur. Terör kelimesi ile İslam kelimesi asla yan yana gelemez. Ama görüyoruz ki dünyanın dört bir tarafında bombalar patlıyor. Dün tüylerimiz diken diken oldu. Kutsal bildiğimiz Medine'de bombalar patlıyor. Dolayısıyla bunlar hepimizi ürküten, korkutan ve gerçekten bu mücadelenin top yekûn, bütün milletlerin katılımıyla yapılması gereken bir mücadele olduğunu bir defa daha gösteriyor."

"SÜREKLİ BÜYÜYEN EKONOMİMİZ VAR"

Türkiye ekonomisinin büyüdüğüne işaret eden ve yatırım ortamının iyileşmesine ilişkin önemli çalışmaları olduğunu vurgulayan Bakan Ağbal açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Türkiye bugün ekonomisi ile bölgesinde dünyada örnek gösterilen ülkelerden biri. Sürekli büyüyen bir ekonomimiz var. Bu çok önemli. 2009'da dünyada bir küresel kriz başladı. Birçok memleket hala daha kriz öncesi seviyelere dahi gelebilmiş değil ama Türkiye kriz sonrası dönemde sürekli bir şekilde büyümeyi başaran nadir ülkelerden birisi. Enflasyon Allah'a şükür yılbaşına göre aşağıya geldi. Son 1 yılda yaklaşık 1 milyon 100 bin insanımıza bu ekonomi iş verdi, aş verdi. Faizler yine aşağıya geliyor. Yatırımlar günbegün inşallah artacak. Özellikle yatırım ortamının iyileşmesi anlamında çok önemli çalışmalar içerisindeyiz. Maliye Bakanlığı olarak plan bütçe komisyonundan geçirdiğimiz bir tasarı var. İnşallah bayramdan sonra Genel Kurul'a gelecek. Yatırım ortamını gerçekten iyileştirecek, yatırımcının üzerindeki yükleri aşağıya çekecek yeni düzenlemeler getiriyoruz."

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN GÜCÜNÜ HERKES GÖRECEK"

Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Bakan Ağbal, terör belası bitinceye, Türkiye ve dışandaki terör yuvaları dağıtılıncaya, terör unsurları ülke dışına atılıncaya kadar terörle mücadelenin devam edeceğini vurgularken, "Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünü herkes görecek. Dostta görecek, düşmanda" dedi.