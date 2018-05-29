Maliye Bakanı Naci Ağbal, "AK Parti yola devam, 'yepyeni bir yolun başlangıcındayız' diyoruz. Yaptığımız çok iş var, yapacak çok işimiz var.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "AK Parti yola devam, 'yepyeni bir yolun başlangıcındayız' diyoruz. Yaptığımız çok iş var, yapacak çok işimiz var.

Türkiye'nin bize, bizim de Türkiye'ye ihtiyacımız var." dedi. Şehir merkezindeki esnafı ziyaret ederek bereketli ve bol kazanç dileyen Ağbal, 24 Haziran seçimler için destek istedi. Ağbal, tatlı satan bir esnafı ziyareti sırasında, 24 Haziran seçiminin Türkiye için hayırlı olmasını dileyerek, seçimlerde Bayburt'un yeni bir rekor kırmasını istediğini söyledi. Hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği seçimleri için güçlü destek beklediklerini belirten Ağbal, "AK Parti yola devam, 'yepyeni bir yolun başlangıcındayız' diyoruz. Yaptığımız çok iş var, yapacak çok işimiz var. Türkiye'nin bize, bizim de Türkiye'ye ihtiyacımız var." diye konuştu.

Ağbal, başka bir esnafı ziyareti sırasında ise "Yeni sistemde sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu ülkeyi çok daha güzel noktalara taşıyacağız. Sizlerin desteği çok önemli, inşallah memleketimizin önünü açan bir seçim olacak." ifadelerini kullandı.

"Bundan sonra Türkiye'de bütün hastanelerde, bütün yataklar nitelikli olacak"

Eczaneyi ziyaret eden Ağbal, ilaç fiyatları ve ilaç temini konusunda bir süre sohbet etti. Vatandaşın geçmiş yıllarda ilaç temini konusunda yaşadığı sıkıntılara işaret eden Ağbal, rahmetli babasının hastalığı döneminde ilaç alırken yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Ağbal, vatandaşın artık doktora kolayca eriştiğini, ilacını da her istediği zaman, istediği eczaneden alabildiğini vurgulayarak, şöyle devam etti: "Ankara Dışkapı'da babamı hastaneye yatırmak için sabahleyin 07.00'de kuyruğa girdik. 09.00'a kadar kuyrukta bekleyeceksin, doktor sonra gelecek. Orada beyaz bir sayfa var, isimleri yazacaksın eğer ilk 10'a girdiysen muayene olabilirsin, ilk 10'a giremediysen 'ertesi gün gel' derlerdi.

AK Parti için yapacak iş çok, çözümler de çok." Bakan Ağbal, iş yerini ziyaret ettiği başka bir esnafın, "Tamam mı, devam mı? Devam edecek misiniz?" sorusu üzerine, "AK Parti devam." ifadesini kullandı. Ağbal'a ziyaretleri sırasında Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, AK Parti Bayburt Milletvekili adayı Fetani Battal, AK Parti İl Başkanı Fatih Yumak eşlik etti.



