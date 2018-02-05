Bakan Ağbal "Bu milet bize inandı, biz de bu millete inanıyoruz"

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Çiftetaş Köyü Derneği Tolga Çavuşla devam dedi.
Çiftetaş Köyü Derneği Tolga Çavuşla devam dedi.
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Ziyaret ve incelemelerine Bayburt Tapu İl Müdürlüğü’nden başlayan Vali Pehlivan, Tapu İl Müdür Vekili Muhammet Meral’dan bilgiler alarak birimleri gezdi. Vali Pehlivan tespit ve değerlendirmelerde bulunup vatandaş odaklı hizmet anlayışına yönelik beklentilerini dile getirdi. İncelemelerini Kadastro ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ziyaretiyle sürdüren Vali Pehlivan Kadastro İl Müdür Vekili Zafer Sargut ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Müdürü Hasan Saka’dan çalışmaları hakkında brifing aldı. Vali Pehlivan ziyaretleri kapsamında son olarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne geçti. Kurum yerleşkesine gelişinde kendisini karşılayan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Haluk Akkoyunlu ile birimleri dolaşan Vali Pehlivan kurum personelinden çalışmaları hakkında bilgiler alıp tavsiyelerde bulundu. İncelemeleri sırasında tespit ettiği muhtelif eksikliklerin giderilmesi için ilgililere talimat veren Vali Pehlivan, hizmetlerin sunumunda azami hassasiyet gösterilmesini, mevzuat hükümleri çerçevesinde işlemlerin hızlı ve etkin bir şekilde yerine getirilmesini, vatandaşların kurumlardan memnun şekilde ayrılmasının sağlanmasını, birimlerde tertip, düzen ve temizlik konularına özen gösterilmesini istedi. Vali Ali Hamza Pehlivan’a ziyaret ve incelemeleri sırasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Saka, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Haluk Akkoyunlu, Tapu İl Müdür Vekili Muhammet Meral, Kadastro İl Müdür Vekili Zafer Sargut ve ilgili kurum yöneticileri eşlik etti.
Ziyaret ve incelemelerine Bayburt Tapu İl Müdürlüğü’nden başlayan Vali Pehlivan, Tapu İl Müdür Vekili Muhammet Meral’dan bilgiler alarak birimleri gezdi. Vali Pehlivan tespit ve değerlendirmelerde bulunup vatandaş odaklı hizmet anlayışına yönelik beklentilerini dile getirdi. İncelemelerini Kadastro ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ziyaretiyle sürdüren Vali Pehlivan Kadastro İl Müdür Vekili Zafer Sargut ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Müdürü Hasan Saka’dan çalışmaları hakkında brifing aldı. Vali Pehlivan ziyaretleri kapsamında son olarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne geçti. Kurum yerleşkesine gelişinde kendisini karşılayan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Haluk Akkoyunlu ile birimleri dolaşan Vali Pehlivan kurum personelinden çalışmaları hakkında bilgiler alıp tavsiyelerde bulundu. İncelemeleri sırasında tespit ettiği muhtelif eksikliklerin giderilmesi için ilgililere talimat veren Vali Pehlivan, hizmetlerin sunumunda azami hassasiyet gösterilmesini, mevzuat hükümleri çerçevesinde işlemlerin hızlı ve etkin bir şekilde yerine getirilmesini, vatandaşların kurumlardan memnun şekilde ayrılmasının sağlanmasını, birimlerde tertip, düzen ve temizlik konularına özen gösterilmesini istedi. Vali Ali Hamza Pehlivan’a ziyaret ve incelemeleri sırasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Saka, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Haluk Akkoyunlu, Tapu İl Müdür Vekili Muhammet Meral, Kadastro İl Müdür Vekili Zafer Sargut ve ilgili kurum yöneticileri eşlik etti.
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BAŞKAN MEMİŞ PERSONELİYLE KAHVALTI YAPTI
BAŞKAN MEMİŞ PERSONELİYLE KAHVALTI YAPTI
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PEHLİVAN, GÖÇ İDARESİ, AFAD VE İŞKUR İL MÜDÜRLÜKLERİNİ ZİYARET ETTİ
PEHLİVAN, GÖÇ İDARESİ, AFAD VE İŞKUR İL MÜDÜRLÜKLERİNİ ZİYARET ETTİ
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Bakan Ağbal "Bu milet bize inandı, biz de bu millete inanıyoruz"

Bakan Ağbal, AK Parti Bayburt İl Başkanlığı Şubat Ayı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Bayburt yatırımlarını anlattı.

Bakan Ağbal "Bu milet bize inandı, biz de bu millete inanıyoruz"
05 Şubat 2018 Pazartesi 12:36
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Maliye Bakanı Naci Ağbal, "AK Parti davası dirilişe inanan bir davadır, millete inanan bir davadır. 15 Temmuz alçak darbe girişiminin olduğu o gece bu milleti ayakta tutan esas şuur AK Parti'nin 15 yıldır bu topraklarda millete aşıladığı diriliş ruhuydu ve bunu hiçbir zaman eksik etmeyen bu teşkilatlar yaptı." dedi.

 Bakan Ağbal, AK Parti Bayburt İl Başkanlığı Şubat Ayı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti teşkilatının Türkiye'nin en büyük teşkilatı olduğunu belirterek, "Her yerde varız.

Milletin hizmetkarı olma anlayışını her daim, her şeyin üzerinde tutuyoruz ve bu gücü de her zaman teşkilatlarımızdan alıyoruz. AK Parti teşkilatları güçlü teşkilatlardır. Tabandan gelen, halkın içinden gelen teşkilatlardır, halkın ta kendisidir." diye konuştu.

 AK Parti teşkilatlarının dava insanlarının teşkilatı olduğuna işaret eden  Ağbal, "Bir davaya inanmış insanlardır AK Parti teşkilatları, inandıkları gibi de hizmet etmekten geri durmazlar. AK Parti teşkilatları inançlıdır.

Bu memleketin meselelerine her daim sahip çıkarlar, her zaman milletin önünde yürürler. AK Parti teşkilatları her zaman davasının ve liderinin yanındadır. Onun için biz, sizlerle iftihar ediyoruz, gurur duyuyoruz. İyi ki varsınız." ifadelerini kullandı. Ağbal, AK Parti davasının bir vefa davası olduğunu vurgulayarak, teşkilatın bütün kurucularına teşekkür etti. AK Parti davasının aynı zamanda büyük bir dava olduğunu aktaran

Ağbal, şöyle devam etti: "AK Parti davası dirilişe inanan bir davadır, millete inanan bir davadır. 15 Temmuz alçak darbe girişiminin olduğu o gece bu milleti ayakta tutan esas şuur AK Parti'nin 15 yıldır bu topraklarda millete aşıladığı diriliş ruhuydu ve bunu hiçbir zaman eksik etmeyen bu teşkilatlar yaptı. Onun için teşkilat olarak sizlerle gurur duyuyoruz. 2019 seçimleri geldiğinde Bayburthem mahalli idareler seçimlerinde hem de yerel seçimlerde birer destan daha yazacak.

Sizde bu inanç, şuur, birlik ve beraberlik oldukça evelallah biz 2019 seçimlerinde de Cumhurbaşkanımıza mahcup olmayacağız.

 "Çok rakibimiz var, herkes gözünü Bayburt'a dikmiş, 'Bayburt'u geçebilir miyiz?

Yanına yanaşabilir miyiz?' diyor." ifadesini kullanan Ağbal, "Bu nereden geliyor? Sizin gücünüzden geliyor. Gecenin bu saatinde sizi buraya hiçbir zor getirmedi, bu davaya olan inancınız getirdi. Allah hepinizden razı olsun. Burası gönüllü bir kuruluş, buraya inananların kuruluşu. İnşallah 2019 geldiğinde de çok güzel işler yapacağız." dedi.

"Bayburt birinci sınıf, bir numara havalimanına kavuşuyor"

 Bakan Ağbal, Bayburt'un hizmetin en güzeline layık olduğunu belirterek, kentte sağlık, eğitim, ulaşım, tarım, spor ve diğer alanlarda yapılan yatırımları anlattı. Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'nın Türkiye’nin her yerinde konuşulan bir konu olduğunu dile getiren Ağbal, şunları kaydetti: "Bayburt'ta müthiş bir proje devam ediyor.

 Erzurum'da da Erzincan'da da Trabzon'da da var ama niye Bayburt'ta havalimanı olmasın? Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın talimatları neticesinde Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'nın ihalesi yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız ne dedi? 'Ben 2019 seçimlerinde bu havalimanına ineceğim' dedi, dolayısıyla takipçisiyiz bu işin.

" Ağbal, Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'nın özellikleri hakkında şu bilgileri paylaştı: "Yolcu kapasitesi 2 milyon. Bütün bu bölgeye hitap edecek bir bölge havalimanı olma özelliği taşıyor. 300 milyon liralık proje bedeli var. 36 bin metrekare apron büyüklüğü var. 3 bin metrekare pisti var. 3 bin metrekare pist, yani bugün büyükşehirlerdeki havalimanlarındaki pist uzunluğu ne ise Bayburt'un pist uzunluğu da aynı olacak.

Bayburt birinci sınıf, bir numara havalimanına kavuşuyor.

Taksi yolu ve 15 bin metrekare terminal binası bir başka özellik. Bu havalimanında yolcu hizmetleri bakımından ihtiyaç olan bütün ihtiyaçlar da karşılanmış olacak. 2019 seçimlerinden önce bu havalimanını hizmete açacağız, artık Bayburtlu hemşehrilerimiz İstanbul'dan buraya gelmek istediklerinde çok kısa mesafede bu havalimanını kullanarak köyüne, beldesine, ilçesine ulaşacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun." Bakan Ağbal, Bayburt'ta devam eden karayolları yatırım projelerinin bedelinin 1 milyar lira civarında olduğunu aktardı.

"Bu milet bize inandı, biz de bu millete inanıyoruz"

Milletin her zaman yanlarında yer aldığını dile getiren Ağbal, şöyle devam etti: "Darbecilere karşı yanımızda yer aldı, milli iradeye karşı duranlara karşı yanımızda yer aldı, parti kapatma oldu yanımızda oldu. Bu milet bize inandı, biz de bu millete inanıyoruz. Neden? Çünkü bu parti, bu teşkilat milletin ta kendisi. Biz dışarıdan gelmedik, biz milletin içinden geldik. Milletin değerleriyle bütünleşen, o değerleriyle özdeşleyen bir davadır bu. Recep Tayyip Erdoğan'ın bu millete, bu ülkeye, bu devlete biçtiği misyon bugüne ait bir misyon değildir, çağlar üstü bir misyondur ve evelallah bu diriliş ruhunu, bu inancı, bu imanı önce Türkiye'de, sonra bütün bu coğrafyada bu teşkilatlar, bu parti ve bu davanın lideri inşallah hayata geçirecek." Ağbal, Afrin'de milletin birliği, beraberliği, güvenliği için canını feda eden şehitlere rahmet dileyerek, sözlerini şöyle tamamladı:

 "Onların mekanı cennet. Bu topraklarda bin yıldır İslam inancının ayakta durması için, bu milletin onurunun ayakta durması için on binlerce, yüz binlerce şehit verdik ve vermeye de devam edeceğiz. Neden? Bu milletin bütün bu coğrafyaya bir borcu var. Bugün Suriye'de, Irak'ta askerlerimizin yürüttüğü operasyon bizim beka sorunumuzdur ve Türkiye Cumhuriyeti bu bölgede hesapları olanlara, oyun kuranlara öyle bir ders verecek ki herkes bu miletin ne olduğunu bir defa daha görecek."  Bayburt Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, AK Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak, İl Genel Meclisi Başkanı Yusuf Elçi ve yöneticiler katıldı.

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Etiketler; #Ağbal
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