Aydıntepe AK Parti İlçe Başkanlığına Halil Beşbaş Seçildi

Bayburt,Aydıntepe AK Parti İlçe 7.Olağan Kongresini gerçekleştirdi. İlçe Başkanlığına Halil Beşbaş Seçildi
Kongreye Artvin Milletvekili Erkan Balta,Bayburt Milletvekili Fetani Battal,Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk,Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur,İl Genel Başkanı Süleyman Ağın,İl genel Meclis üyeleri Hüseyin Efe ve Sinan Birgül,Merkez İlçe Başkanı Resul Kaya,MHP İlçe Başkanı Eyüp Kardeş,Eski Belde Başkanlarından Nahit Binbir , Mikdat Şeker,Aydıntepe Kadın Kolları Başkanı Meryem Kocatürk,İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Durgut,İl,İlçe,Kadın ve gençlik Kolları Başkan ve yön. Kurulu üyeleri, Köy ve Mahalle Muhtarları ,Köy ve mahalle temsilcileri ,delegeler katıldı.
Tek adayla gidilen kongrede Halil Beşbaş İlçe Başkanlığına seçildi.