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Arpalının yeni Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur oldu.

Bayburt Arpalı Belediyesi yeni Başkanı Abdurrahman Polattimur oldu.

Arpalının yeni Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur oldu.
30 Mart 2019 Cumartesi 16:35

31 Mart Yerel seçimlerinde Arpalı'da iki adayın yarıştığı seçimleri AK parti adayı Abdurrahman Polattimur kazandı.

İki adayın öne çıktığı seçimde,MHP adayı Aydın Irmak ve Abdurrahman Polattimur oldu.Seçimi AK Partinin gösterdiği aday Abdurrahman polattimur kazandı.

ABDURRAHMAN POLATTİMUR KİMDİR?

1966 yılında Bayburt'un Arpalı Beldesi'nde dünyaya gelen Abdurrahman Polattimur, Arpalı Beldesi Eski Belediye Başkanı Arif Polattimur’un oğlu. Evli ve dört çocuk babası olan Polattimur,Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında Başkanlık ve yönetimlerinde bulundu. Siyaset ,hayatının her döneminde vardı.Aktif siyaset yaptığı AK Partiden Bayburt Milletvekili adayı oldu.Bayburt Belediye Başkanlığına aday adayı oldu. İstanbul'da Serbest Muhasebecilik ve Müteahhitlik yaptı.Arpalıdan AK Partinin Belediye Başkan adayı oldu.

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