Alim Erdemir'e Önemli Görev!

25 ve 26.Dönem İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı olarak çalışmalarıyla göz doldurup teşkilatların takdirini kazanan Alim Erdemir TBMM Başkanı İsmail KAHRAMAN'ın özel Kalem Müdür Yardımcılığına atandı.

25 ve 26.Dönem İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı olarak çalışmalarıyla göz doldurup teşkilatların takdirini kazanan Alim Erdemir TBMM Başkanı İsmail KAHRAMAN'ın özel Kalem Müdür Yardımcılığına atandı.Uzun yılarca değişik belediyelerde danışmanlık ve müdürlük görevi yapan Erdemir, bürokratik ve siyasi deneyimi ile de çalıştığı belediyelerde takdir edilen bir bürokrat olarak bilinmektedir.



Alim Erdemir kimdir?

1974 Bayburt’ta doğdu.Eğitim; • İlk ve orta tahsilini Bayburt’ta, Liseyi; İzmit İmam-Hatip Lisesi’nde,Yüksek Okulu Anadolu Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulunda ,Üniversiteyi Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde,Yüksek Lisansını, Beykent Üniversitesi İşletme Yönetimi alanında tamamladı. 1997’de Körfez Belediyesi’nde başladığı kamu çalışma hayatına, 2000-2003 yıllarında İzmit Büyük Şehir Belediyesi,13 Yılı Pendik Belediyesi’nde olmak üzere;17 Yıl Müdürlük ve Danışmanlık görevlerinde bulundu. • Almanya , Hollanda, İsveç, İtalya ve Slovenya’da, yönetim ve organizasyon alanında inceleme ve kurumsal araştırmalar yaptı.Siyasete başladığı Refah ve Fazilet Partisi Kocaeli gençlik kollarında ve Milli Gençlik Vakfı’nın yönetim kurullarında görev aldı. • Değişik gazete ve dergilerde köşe yazarlığı ve radyo programcılığı yaptı. • Sivil Toplum Örgütlerine yönelik düzenlenen STK Akademisinde yöneticilik ve proje danışmanlığı yaptı • Halen Anadolu Bayburtlular Derneği Genel Başkanlığı ve KADEM Üyeliğini yürütmektedir. • Savate Sporları Federasyonu temsilciliğiyle Uluslar arası etkinliklere katıldı. 2015 Genel Seçimlerinde 25 ve 26.Dönem Ak Parti İstanbul 1.Bölge Milletvekili Adayı oldu.Yayınlanmış Eserleri; • Kur’anda Devlet Ahlakı, Kamu yönetimlerinde Stratejik Planlama Süreçleri, Başarının Sırrı 7 T olmak üzere 3 kitabı yayınlandı. Arapça ve İngilizce biliyor. Op.Dr.Betül ERDEMİR’le evli olup , 2 Çocuk babasıdır.