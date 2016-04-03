AKŞENER "HAYME ANA HOŞ GELDİN" DİYEREK KARŞILANDI

Bayburt’ta Aydıntepe yol ayrımında karşılanan Akşener, vasıtadan inerek vatandaşlarla bir tek görüştü. Kadınların da yoğun alaka gösterdiği karşılaşmada bir vatandaşın "Sayın Başbakanım hoşgeldiniz" ifadesine Akşener, "İşte bu iyiydi" diye yanıt verdi.

Bir başka vatandaş ise, Akşener’e "Hayme Ana Bayburt’a hoşgeldin" diye seslendi. Akşener, Bayburt’ta olmaktan ve Bayburtlularla buluşmaktan mesut olduğunu dile getirdi.

Akşener’in uzun vasıta konvoyları eşliğinde ilk durağı Aydıntepe Belediyesi oldu. Belediye önünde Başkan Haşim Şentürk ve Aydıntepe Milliyetçi Hareket Partisi MHP İlçe Teşkilatı’nca karşılanan Akşener, daha sonra başkanlık makamına geçti. Akşener, burada yaptığı açıklamada, "Bu makamlar basit kazanılmıyor. Bir ülkücüyü halka hizmet etmede böylesine güzel makamlarda görmekten büyük sevinç duyuyorum" diye konuştu.



Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Akşener’i Aydıntepe’de ağırlamaktan sevinç duyduğunu ifade ederek, çini işlemeli tabak armağan etti.

Akşener’i, Milliyetçi Hareket Partisi MHP Genel Merkezi tarafından görevden alınan Milliyetçi Hareket Partisi MHP Bayburt eski İl Başkanı ve Milliyetçi Hareket Partisi MHP Üst Kurul Delegesi Süleyman Burç’un yanı sıra Milliyetçi Hareket Partisi MHP Bayburt eski Milletvekilleri Şaban Kardeş ve Dr. Karabey Kadri Karaoğlu’nun da aralarında bulunduğu 20’ye yakın mebus takip ediyor.





