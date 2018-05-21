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AK Partinin Bayburt Adayı Fetani Battal

AK Parti 24 Haziran 2018 seçimi milletvekili adayları belli oldu.AK Partinin Bayburt Adayı Fetani Battal oldu.

AK Partinin Bayburt Adayı Fetani Battal
21 Mayıs 2018 Pazartesi 16:52

AK Parti'nin 27 Dönem Milletvekili adaylarının yer aldığı liste teslim edildi.

Yüksek seçim kuruluna verilen aday listeleri sonrasında netleşen isimler açıklandı son birkaç günden bu yana merak edilen AK Parti Bayburt Milletvekili adayı Fetani Battal olarak açıklandı.

Fetani Battal kimdir

1963’te Bayburt’ta doğdu.  Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Matematik Bölümü’nü bitirdi. Bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra, Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesi oldu. AK Parti’den 22. Dönem Bayburt Milletvekilliği yapan Battal, 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde AK Parti Bayburt Milletvekili adayı oldu.

İngilizce bilen Battal, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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