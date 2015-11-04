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AK PARTİNİN AVRUPADAKİ BAŞARISINDA BAYBURTLU YENEROĞLU VAR

AK Parti'nin yurt dışında aldığı oyda en büyük katkının, partinin Bayburtlu milletvekili adayı Mustafa Yeneroğlu'ya ait olduğu açıklandı.

AK PARTİNİN AVRUPADAKİ BAŞARISINDA BAYBURTLU YENEROĞLU VAR
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 1 Erken Genel Seçimleri’nde yüzde 49,47 oy oranıyla Türkiye’de tek başına iktidara gelen AK Parti’nin yurt dışı oylarında da yüzde 56,32 pay aldığı ortaya çıktı. AK Parti'nin yurt dışında aldığı oyda en büyük katkının AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu olduğu açıklandı.
 8 ülkede 24 şehri dolaşıp seçmeni sandığa davet eden Yeneroğlu, AK Parti'nin yurt dışında yüzde 56,32 oy almasını sağladı. Sonuçlara göre yurt dışında artan oyların yüzde 80’i AK Parti’ye geçti. Bu artış, AK Parti'ye Türkiye'de 3 vekil daha kazandırdı. Öte yandan AK Parti’nin Bayburtlu milletvekili adayı Mustafa Yeneroğlu seçim sonuçlarına göre İstanbul 3.Bölge Ak Parti Milletvekili oldu.
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