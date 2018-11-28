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AK Partinin Arpalı adayı Abdurrahman Polattimur oldu..

AK Partinin ,Bayburt Arpalı Belediye Başkan adayı Abdurrahman Polattimur oldu.

AK Partinin Arpalı adayı Abdurrahman Polattimur oldu..
28 Kasım 2018 Çarşamba 12:32

AK Parti adaylarını açıklamaya devam etti.31 Mart 2019 yerel seçimler için Bayburt İl ,ilçe ve Belede Belediye Başkan adayları belli olmaya başladı.Bayburt Belediye Başkan adayı İl Başkanı Fatih Yumak’ın açıklanmasının aradından ilk olarak Arpalı Belediye Başkan adayı açıklandı.Ak Partinin Arpalı adayı Abdurrahman Polattimur oldu.

Polattimur Sosyal medya hesabından paylaştığı yorumda duygularını şöyle ifade etti.

“Değerli dostlarım Cumhurbaşkanımız, Kurucu Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin Onayıyla AK Parti Arpalı Belediye Başkan Adayı gösterildim dua ve desteklerinizi bekliyorum .vakit gönül birliği VAKTİ”

Abdurrahman Polattimur Kimdir?

1966 yılında Bayburt Arpalı Beldesi (Niv) doğumlu Abdurrahman Polattimur Arpalı Beldesi Eski Belediye Başkanı Arif Polattimur’un oğlu evli ve dört çocuk babası olan Polattimur Halen Serbest Muhasebecilik ve İnşaat Müteahhitliği yapmaktadır.

Uzun Yıllar bir çok sivil Toplum Kuruluşlarında görev yapan Polatimur,

2005-2013 yıllarında  Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel başkanlığı görevini yürüten Polattimur halen İstanbul Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliği görevi ve çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında farklı  görevleri bulunmaktadır.

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