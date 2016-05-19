AK Parti'nin yeni genel başkanı Binali Yıldırım

AK Parti, "tek adaylı" kongre için genel başkan adaylarının Binali Yıldırım olduğunu açıkladı.

AK Parti'de 45 dakika süren MKYK toplantısı sonucunda "tek adaylı" kongre için genel başkan adayının Binali Yıldırım olduğu açıklandı.

3.GENEL BAŞKANI OLACAK

Binali Yıldırım, 2. Olağanüstü Büyük Kongre'de seçilince, Recep Tayyip Erdoğan ve Ahmet Davutoğlu'nun ardından resmen AK Parti'nin 3. genel başkanı olacak.

TEMAYÜLÜN BİRİNCİSİ OLDU

4 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştükten sonra AK Parti kongresinin toplanacağı ve Ahmet Davutoğlu'nun da bu kongrede aday olmayacağı öğrenilmişti. Kongre kararının alınmasının ardından AK Parti teşkilatı ve milletvekilleriyle yapılan temayül yoklamasında yüzde 80 Binali Yıldırım ismi ön plana çıktı.