Cumhurbaşkanı Erdoğan, 40 Belediye Başkan Adayını açıkladı.

Haliç Kongre Merkezi'nde AK Partililerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 büşükşehir ve 26 il belediye başkanı adayını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ,AK Parti Bayburt İl Başkanı , Fatih Yumak'ı Bayburt Belediye Başkanı adayı olarak açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Konuşmamın başında Devlet Bahçeli'ye bir kez daha teşekkür ediyorum. Biz de AK Parti, olarak ülkemizin beka dayanağı olarak gördüğümüz Cumhur İttifakı'na bağlılığını ilan ediyoruz. 3 büyükşehirde aday çıkarmama kararı için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bahçeli'nin ifadesiyle zillet ittifakı karşısında yükümüzün ne kadar ağır olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum.

"MİLLET SANDIĞA GÖMECEKTİR"

Zira bu ittifakın içinde milletperverliğe karşı ne ararsanız var. Terör örgütünün destek verdiği partinin içinde olduğu ittifaktan hayır çıkar mı? Bugün bazı medya yayınlarında da gördüğümüz gibi, çocukları dağa kaçırıp onlara neler yapıldığını görüyoruz. Şu anda ana muhalefet partisi bu tür oluşumla, Kandil'den aldıkları icazet ile bir araya gelen oluşumu, benim milletim onları nasıl çukurlara gömdüyse sandığa da gömecektir. Çok çalışacağız.

"MHP'Lİ KARDEŞLERİME TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Birileri için ittifaklar seçimle, sandıkla sınırlı olabilir. Biz ülkenin ve milletin geleceği için yaptığımız ittifakı sonraki nesillere de miras olarak bırakacağız. Bir kez daha Sayın Bahçeli ve MHP'ye gönül vermiş kardeşlerime bu kutlu yürüyüşe verdikleri destek için teşekkür ediyorum.

31 Mart yerel seçimlerindeki 40 adayı açıklamak için bir aradayız. Bu isimleri sizlerle paylaşmadan önce, milletimize nasıl bir mahalli idareler vizyonu sunacağımızı anlatmak istiyorum.

"BOĞULAN ŞEHİRLERİ BİZ KURTARDIK"

Önümüzdeki ay tüm adaylarımızı ilan ettikten sonra vizyonumuzu anlatacağız. Burada sadece bir çerçeve çizeceğiz. Mahalli idarelerde milletimizin karşısına ilk çıktığımız 2004'te yerel kalkınma başlıyor demiştik. 1755 belediye başkanlığı ile büyük bir kalkınma başlatmıştık. Boğulma haline gelen birçok şehrimiz AK Parti ile yeni bir hale kavuşmuştu. 2007'de marka şehirler sloganıyla seçimlere girdik. Belediyelerin tam yarısına denk gelen 1455 belediye ile milletimizden destek aldık.

2014 SEÇİMLERİNİ HATIRLATTI

2014 seçimlerine farklı bir atmosferde girdik. Önce Gezi olayları, sonra FETÖ'nün yargı darbe girişimisonrası girdik. Daima hizmet, daima millet sloganıyla girdik. Belediyelerin yüzde 59'unu kazandık. Böylece mahalli idareler seçimlerindeki en büyük başarımızı kazandık. Şimdi 2019 için asıl sloganımız belli ama bunu manifestomuzla açıklayacağız. Hizmet belediyeciliği ile daha ileri taşıyacağız.