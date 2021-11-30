AK Parti (MKYK) üyesi Ahmet Gündoğdu Bayburt’ta açıklamalarda bulundu

Gündoğdu, “BUGÜN YAŞADIĞIMIZ DURUMDA SUNİ BİR GİRİŞİM VAR” AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Ahmet Gündoğdu, " Eskiden kriz olunca bankalar batıyordu, borsa dibe vuruyordu. Bugün ne borsa zarar ediyor ne de bankalar batıyor. Burada suni bir girişim var." dedi. Gündoğdu, “Dün 2 bin 200 dolardan milli geliri 12 bin 500 dolara çıkardığımız da geçimini rahatlattığımız ekmeğini büyüttüğümüz kesimlerin bugün 8 bin 500 dolara milli gelir düştüğü için sıkıntı çekmesine son verecek olanda biziz.” dedi.

BAYBURTGÜNDEM- AK Parti'li Gündoğdu, Bayburt'ta "Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Eğitim Programı"na katıldı.

Gündoğdu, AK Parti Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından Bayburt Öğretmenevi'nde düzenlenen, "Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Eğitim Programı"nın ardından gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ekonomisine saldırıların, 2013'te IMF'ye olan borcu silindikten sonra başladığını belirten Gündoğdu, artçı saldırıların ise bugün de devam ettiğini söyledi.

Ahmet Gündoğdu, "Biz üretime ağırlık verdikçe, faizi indirdikçe bunun orta ve uzun vadede kar edeni, Türk milleti olacak. Evet, dolar, iktidara geldiğimiz günden beri 7 kat artmış durumda, ama 1981'den 2001 yılına kadar da 11 bin 800 kat arttığını görmek lazım." diye konuştu.

Bugün, Merkez Bankası faizinin yüzde 15'lere indiğini dile getiren Gündoğdu, şöyle devam etti:

"Bunu bile çok buluyoruz ama belli zihniyetin TÜSİAD da dahil gecelik 7 bin 500'lük faizlerle nasıl bu ülkeye zarar verdiklerini görüyoruz. Bugün milletin bile anlamakta güçlük çektiği bir sıkıntı var. Eskiden kriz olunca bankalar batıyordu. Borsa dibe vuruyordu. Bugün ne borsa zarar ediyor, ne bankalar batıyor. Burada suni, sanal bir girişim var. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın Rusya ile başlattığı daha sonra akamete uğrayan, dünya ülkeleriyle ticaret yaparken o ülkelerin kendi para birimiyle alışveriş yapması düşüncesi, esasen 1945 yılında Amerika'nın 'dünyada kim ne alıp satarsa dolarla alıp satmak zorundadır' diye dünyaya kurduğu bu barikatı ortadan kaldırma düşüncesidir. İnşallah bunun öncülüğünü Türkiye yapacak ve başarılı olacağız."

"AK Parti'nin demokrasi yolculuğu son sürat devam ediyor"

Gündoğdu, AK Parti'nin demokrasi yolculuğunun son sürat devam ettiğini ve 2023'e emin adımlarla ilerlediklerini vurguladı.

Gençliğin yönetime ortak olmasının önündeki engelleri AK Parti'nin kaldırdığının altını çizen Gündoğdu, gençlerin geçmişte yaşadıkları sorunları çeşitli örneklerle aktardı.

AK Parti'li Gündoğdu, gençliğin eğitim hakkının zaman zaman çeşitli bahanelerle engellendiğine de dikkati çekerek, "Bu gençliğin eğitim hakkı bazen katsayı engelleriyle engellenmişti. Engelleyen zihniyet bugünkü Millet İttifakı'nın baş aktörü CHP zihniyetiydi. Bu engeli kaldıran biziz." görüşünü paylaştı.

Gençliğin, evrensel hukukun gereği eğitim hakkının kılık kıyafet bahanesiyle engellendiğini vurgulayan Gündoğdu, şunları kaydetti:

"Bu yasağı kaldıran biziz, bunu getiren CHP zihniyeti. Kadınlara seçilme hakkını CHP 'biz verdik' diye hava atsa da kadının giyimine kuşamına karışmadan, toplum mühendisliği yapmadan bütün kadınlara siyasete katılma hakkını da yine biz verdik. Eşit yurttaşlığı, derin devletin, vesayetçi devletin, CHP zihniyetinin, devleti, milleti dövmenin sopası haline getirdiği o devlet anlayışında, Kürtler öteki, Aleviler öteki, başörtülüler öteki, dindarlar öteki, Romanlar öteki, yani vatandaşlarını kategorize edip ayrıştıran, öteki ilan eden devlet anlayışında, biz hayata geçirdik ve bütün ötekileri beriki yaptık."

Gündoğdu, Türkiye'nin terörle mücadelesine ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'nin 45 yıllık terörle mücadelesinde, terörle mücadeleyi sadece Türkiye içerisindeki sınırlarımızda adeta sinek öldürmek gibi şahıslar üzerinde yürütüyorken, terörle mücadelede kararlılıkla değişikliğe gidip sınır ötesinde bataklığı kurutarak Türkiye içerisinde artık teröristi parmakla sayılır hale biz indirdik. 10 yılda bir bu millete indirilen darbe anlayışını, 15 Temmuz darbesini püskürterek ve ilk kez bir siyasi liderin darbecilerden kaçmayıp milletiyle sahaya çıkmasıyla darbelerin başkenti Ankara'yı, darbeleri püskürtmenin başkenti yapan da biziz."

"Teröre göz yuman ya da teröre sırtını dayayan partilerle ittifak ortağı olup, terörle nasıl mücadele edilecek?" sorusunu yönelten Gündoğdu, "Hem sınır ötesindeki teröristlerle mücadele tezkeresine son 6 yıldır 'evet' demişken, şimdi 'hayır' deyip hem de 'bu tezkereye evet demek Cumhuriyet'e ihanettir' diyerek, 2023'e nasıl gidecekler? Hem darbelere karşı olup hem de milletin ikinci bir Çanakkale destanı olan 15 Temmuz'u sulandırarak içini boşaltmaya çalışarak, kahve yudumlarken izlediği darbeyi püskürtme geleneğini anlamlı hale getirmek için milletin şahadetine zarar veren anlayışla 2023'e nasıl gidilecek?" sözlerini sarf etti.

“VATANDAŞLARIN AYRIŞTIĞI BİR DÖNEMDE ÖTEKİLERİ BERİKİ BİZ YAPTIK”

Gündoğdu, seçme seçilme hakkı ile ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Kadınlarımıza seçilme hakkını Cumhuriyet Halk Partisi biz verdik diye hava atsa da 1932 yılına dayanan kadını giyimine kuşamına karışmadan, toplum mühendisliği yapmadan, başı açık başı kapalı ayrımı yapmadan bütün kadınlara siyasete katılma hakkını da yine biz verdik.

Eşit yurttaşlık derin ve vesayetçi devletin, CHP zihniyetinin, devleti milleti dövmenin sopasına getirdiği o devlet anlayışında Kürtler öteki, Aleviler öteki, başörtü dindarlar öteki, Romanlar öteki. Vatandaşları kategorize edip ayrıştıran öteki ilan eden devlet anlayışında biz ötekileri beriki yaptık. Aslından devletin milletinden milletin devletine geçişi de sağlayan iktidar biziz.”



“SAĞLIKTA BEŞ YILDIZLI HİZMETİ BİZ VERDİK”

“Türkiye'nin yüzde yüzünü kapsayan ama yüzde onluk bir kesiminin emekli sandığından sağlık hizmeti alıyorken işte devlet memuru olarak çocuğunu yetiştirmiş Bayburtlu öğretmen yapmış, doktor yapmış, onlar emekli sandığından, Ama anne baba BAĞ-KUR'lu SSK'lı, Birinci sınıf insan muamelesi göremez. SSK hastanelerinden yazılan üçüncü sınıf ilacı bile aylarca elde edemediği o ortamdan bütün vatandaşları aynı eşitlikte sağlık hizmetine kavuşturan ve bu sağlık hizmeti de beş yıldızlı veren kaliteyi de hayata biz geçirdik.

Elbette BAĞ-KUR, SSK ve Emekli Sandığı dediğimizde herhalde Kılıçdaroğlu ve batırdığı SSK’yı da unutmamak lazım.”

“SINIRLARIMIZDA TERÖRİSTİ PARMAKLA SAYAR HALE BİZ İNDİRDİK”

“Türkiye'nin 45 yıllık terörle mücadelesinde, mücadeleyi sadece Türkiye sınırları içerisinde adeta sinek öldürmek gibi şahıslar üzerinde yürütüyorken, Terörle mücadelede paradigma değişikliğine gidip sınır ötesinde bataklığı kurutarak Türkiye içerisinde artık teröristi parmakla sayılır hale biz indirdik.”

“DARBELERİN BAŞKENTİ OLAN ANKARA’YI DARBECİLERİ PÜSKÜRTENLERİN BAŞKENTİ YAPANDAN BİZİZ”

“1960'ta başlayan Adnan Menderes'in idamı ile devreye sokulan 10 yılda bir bu millete hattı bildirilen darbe anlayışını 15 Temmuz darbesini püskürterek ve ilk kez bir siyasi liderin darbecilerden kaçmayıp milleti ile sahaya çıkması ile darbelerin başkenti olan Ankara’yı darbecileri püskürtenlerin başkenti yapandan biziz.”

“HDP İLE İTTİFAK ORTAĞI OLUP TERÖRLE MÜCADELE NASIL YAPILACAK?”

“Şimdi soru şu; teröre göz yuman ya da teröristlere sırtını dayayan partilerle ittifak ortağı olup terörle nasıl mücadele edilecek?

2023 vizyonunu konuşuyoruz. Hem sınır ötesindeki teröristlerle mücadele tezkeresine son altı yıldır evet demişken şimdi hayır deyip hem de “bu tezkereye evet demek Cumhuriyeti ihanettir” diyerek 2023'e nasıl gidecekler?

Hem darbelere karşı olup hem de milletin ikinci bir Çanakkale destanı olan 15 Temmuz’u sulandırarak içini boşaltmaya çalışarak kahve yudumlarken izlediği darbeyi püskürtme geleneğini anlamlı hale getirmek için milletin şehadetine zarar veren anlayışla 2023'e nasıl gidilecek?

“BAYBURTLU MİLLETVEKİLİNİ SEÇER AMA KİMİN BAŞBAKAN OLACAĞINI BİLMEZDİ”

“90 yıllık parlamenter sistemde Bayburtlu, Gümüşhaneli, Erzurumlu, milletvekillerini seçer ama kimin başbakanı olacağını bilemez.” ifadelerini kullanan Gündoğu konuşmasında şunları kaydetti: “Seçtikleri mecliste çoğunluğa göre hükümet ya da kuramaz, kuramamışsa koalisyon ortağı olur orta olur. Dolayısıyla doğrudan patron millet değildir. Parlamenter sistemde Güreş Motel olayında olduğu gibi başka patronlar devreye girer ve Türkiye'de parlamenter sistemin hükümet başı uygulaması 15 ayı bile bulmaz. Yemin etmeden, yemini bitmeden, hayırlı olsunu bitmeden, biten hükümetler ortadayken ve bunlardan bütün siyasi partiler muzdaripken, “güçlendirilmiş parlamenter sisteme döneceğiz” diyerek arızalı parlamenter sisteme güçlendirilmiş kelimesini eklemek PKK'nın Partisi olan HDP'nin demokrasiyi kullanmasından farklı bir kavram olarak karşımızda durmuyor. O zaman hem bütün engelleri kaldırma hem milletin devletini inşa etmede insana göre devlet inşasında, hem darbeleri tarihin çöp kutusuna atmada, egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olmasının önünü açmada, hem istikrarı garanti etmek için başkanın seçildiği gün artık hükümet kurma sorununun olmadığı bir başkanlık sistemine geçerek Türkiye'yi ileri demokrasi ile tanıştıran AK Parti iktidarıdır. Bunun 2023 hazırlığında ortağı Cumhur İttifakı'dır. Ama AK Parti’nin içinde bulunduğu Cumhur İttifakı’nın karşındaki Millet İttifakı'nda hem aynı tezkereye evet diyen hem hayır diyen hem hayır dediği için PKK’dan alkış alan partiler bir arada. Millet ittifakı iş başına gelirse CHP'nin tezkereye hayır demesinden anlıyoruz ki teröristle PKK’yla mücadele tezkeresi bir daha meclise gelmeyecek. Ben de diyorum ki 2023 yolculuğu eski Türkiye ile yeni Türkiye sevdalılarının arasındaki mücadeledir. 2023 Yolculu yeminli ile Türkiye düşmanlarının “Türkiye'de ortaklarımıza çalışacağız” diyerek pof pofladığı vizyonsuz muhalefetle “Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır” diyen Ak kadroların ve dünya lideri Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ülkeye daha fazla hizmet etme yolculuğunun adıdır.”