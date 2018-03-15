Ak Parti Kadın Kollarından Başkan Memiş’e Ziyaret

Yeni seçilen AK Parti Bayburt Kadın Kolları Başkanı Dilek Ünver Atamer ve yönetim kurulu üyeleri, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş’i makamında ziyaret ettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Memiş, Başkan Atamer ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Dilek Ünver Atamer ve yönetim kurulu üyeleri ise Belediye Başkanı Mete Memiş’e kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.