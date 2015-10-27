Ak Parti İstanbul 1.Bölge Milletvekili Adayı gönülleri fethediyor

Ak Parti İstanbul 1.Bölge Milletvekili Adayı Alim Erdemir katıldığı SKM çalışmalarında programlarıyla yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdürerek halkla bir araya geliyor.Ak Parti Teşkilat mensuplarının çalışmalarından oldukça memnun oldukları Alim Erdemir seçmen yaklaşımı,içten ve samimi davranışlarıyla gönülleri fethediyor..

Yaklaşan 1 Kasım seçimleri öncesi Siyasi partiler çalışma temposunu artırırken Ak Parti İstanbul Milletvekili adayları saha çalışmalarıyla seçmenlerle buluşmaya devam ediyor.Bu çerçevede Parti çalışmalarını yoğun tempoda sürdüren Alim Erdemir 25.Dönem Adaylığı dönemimde göstermiş olduğu performansın üzerinde bir çalışma temposuyla parti çalışmalarına katılarak çalışmalarını sürdürüyor.Çok yönlülüğü,hitabetiyle gerek partililerin gerekse seçmenlerin takdirini kazanan Erdemir,Siyaset uzun soluklu bir iş,yılmadan yorulmadan adaylık verilmiş

bir emanettir.Bu anlayışıyla çalışmayı vicdanlarda mecbur kılmaktadır.İşte bu nedenle bazen kişi kendine uykuyu haram kılar,bazen de milletin bütün yükünü kendi omuzlarında hissederek durmaksızın çalışmaya devam eder.Halk bunu hisseder ve görür.Ve samimi olarak yapılanı her zaman takdirle karşılar gerektiğinde de desteğini verir.Ama bu destek bilinmelidir ki koşulludur.Siyasetçinin tavır ve davranışlarında hafif sapma olduğunu sezinlediği anda ona göre gardını alarak siyasetçiye karşı sevgisinde ve sempatisinde azalma olur.

Samimiyet siyasetin vazgeçilmez unsurudur.

Öteki gündemi olmadan sadece halkın mutluluğunu esas alan politikalar ve siyasi davranışlar uzun ömürlü olmaktır. Bunun için önce gönül fethi ardından diğerleri gelmektir.Fethedilmiş gönüllerin değişimi zordur.Samimiyet uzun soluklu siyasi yaşamın vazgeçilmez unsurudur.Siyasi tarih incelendiğinde içtenlikle ve samimi yaklaşımlar unutulmamış ve her zaman değer görümüştür.Bunun en güzel örneği de bir gönül hareketi olan AK PARTİ’mizin 13 yıllık siyasi tarihidir.Genel Başkanımız Prof.Dr.Ahmet Davutoğlu her fırsatta Halkının teri terine karışmamış siyasilerin gerçek anlamda bu görevi ifa edemeyeceklerini belirterek bize çok önemli bir ufuk çizmişlerdir.Bunun için bizler birer gönül fatihleri olmak durumundayız..









